Elazığ maçına klasik kadro!

Üst üste 6 maçını kazanarak liderliğini sürdüren Kocaelispor’da, Elazığ maçının hazırlıkları devam ediyor. Ağrı maçında cezasını dolduran Yakup ve Serdar Ümit, dünkü antrenmanda as kadroda yer aldı
ÇİFT KALE MAÇTA AS KADRODA
Ağrı 1970 karşısında sahadan Talha’nın golü ile 1-0 galip ayrılarak puanını 34’e çıkaran Kocaelispor sezonun ilk yarısını Elazığ Belediyespor maçı ile tamamlayacak. Pazar günü Kocaeli Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan mücadele öncesi antrenmanlarına devam eden Yeşil Siyahlılarda Ağrı maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Serdar Ümit ve Yakup çift kale maçta as kadroda yer aldı.
DİNÇEL: SON MAÇ ARTIK
Yağmur altında yapılan antrenmanda teknik adam Selahaddin Dinçel, rehavet istemediğini ifade etti ve “Haydi çocuklar, son maç artık. 3 puan istiyorum. Kimse bırakmasın, aynı şekilde hepiniz devam edin” dedi. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri başlayan çalışma, 3 grup halinde yapılan top kapma çalışması ile sürdü. Son olarak çift kale maça geçildi. As kadro Gökdeniz ve Batuhan’ın golleri maçı 2-0 kazandı. Antrenmanı Kocaelispor’un cefakar taraftarı Ali Okumuş da izledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz