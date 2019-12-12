Koca dehşetinde yeni detaylar! Bakın eşini nasıl öldürmüş...

Olay, Darıca Kazım Karabekir Caddesi Yunus Emre Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Aslı Şahin ve eşi O. Şahin arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile O. Şahin, Aslı Şahin’i sopayla darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Aslı Şahin hayatını kaybetti. Karısının öldüğünü anlayan O. Şahin ise bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise O.Şahin'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Şahin’in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Orhan Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilirken, olay hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre Orhan Şahin'in eşini kazma sapı ile dövdüğü ve talihsiz kadının eşinin darbelerine dayanamayarak fenalaştığı ve 16 yaşlarındaki çocukları tarafından banyoya götürüldüğü ortaya çıktı. Bir süre sonra Orhan Ş., eşini tekrar yatağına yatırdı. Orhan Ş., öğle saatlerinde yatağına, bakmaya gittiği Aslı Ş.'nin nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine Orhan Ş., eve polis çağırdı. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Aslı Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.