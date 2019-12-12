12 ilçe ve Büyükşehrin 2020 bütçesi kabul edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı 1. Birleşimi bugün İzmit Fuar Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste toplam 114 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

5 İLÇEDE OY BİRLİĞİ

Mecliste plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2020 Mali Yılı Bütçesi ile ve ilçe belediyelerle ilgili raporu görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi 2 milyar 775 milyon lira, İzmit Belediyesi 300 milyon lira, Kandıra Belediyesi 34 milyon 674 bin lira, Kartepe Belediyesi 141 milyon 400 bin lira, Derince Belediyesi 115 milyon 500 bin lira, Başiskele Belediyesi 133 milyon 749 bin lira, Gebze Belediyesi 370 milyon lira, Darıca Belediyesi 169 milyon 862 bin lira, Dilovası Belediyesi 84 milyon 253 bin 500 lira, Çayırova Belediyesi 175 milyon lira, Körfez Belediyesi 188 milyon 750 bin lira, Gölcük Belediyesi 122 milyon lira, Karamürsel Belediyesi 43 milyon lira oldu. İzmit, Gölcük, Karamürsel, Kandıra ve Körfez belediye bütçesi oy birliğiyle, diğer ilçe belediyeleri ise oy çokluğuyla kabul edildi.