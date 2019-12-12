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TEGV Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi gönüllerince eğlendi

Gücünü gönüllülerinden alan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Kocaeli Öğrenim Birimi, her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya Gönüllüler Günü’nü düzenlediği aktivitelerle coşkuyla kutladı, #gönüllüykenben hastag’i ile sosyal medya kampanyası düzenledi
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Faaliyetlerini 1999’ten bugüne, ilimizde yaklaşık 16 bin çocuğa eğitim desteği veren ve 1000’i aşkın gönüllüsünün desteği ile gerçekleştiren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi (TEGV); ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği verirken, gönüllülük kavramının tanıtılmasını, benimsetilmesini, yaygınlaştırılmasını ve süreklilik kazanmasını sağlamayı da hedefliyor.

EĞLENCE VE KUTLAMA

TEGV; her yıl olduğu gibi, bu yıl da ülkemizin 32 ilinde, 73 noktasındaki eğitim parkları, öğrenim birimleri ve Ateşböceklerinde faaliyetlerine destek veren gönüllülerinin katılımıyla, onların bu özel gününü coşkulu etkinliklerle kutladı. Yemek, toplantı gibi organizasyonlarla bir araya gelen gönüllüler hem eğlendiler, hem de Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladılar.

MUTLU GÖRÜNTÜLER

Bu yıl ayrıca; #gönüllüykenben hashtagi ile kendi sosyal medya hesaplarında, gönüllü olmanın mutluluğu ve TEGV’de gönüllü olmanın farkını vurgulayan fotoğraflar çeken gönüllüler; birbirinden ilginç selfilerle gönüllülüğü kendilerince yorumladılar ve neşeli, muzip, mutlu görüntüler paylaştılar.

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