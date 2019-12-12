TEGV Kocaeli Öğrenim Birimi, gelişime önem veriyor

TEGV Kocaeli’nde sadece çocukların kişisel gelişim, toplumsal duyarlılık ve onların iç yaratıcılığını geçirmiyor, aynı zamanda gönüllülerin gelişimleri içinde çalışmalar yürütülüyor. Gönüllülerin donanımlı olmaları için eğitim programları eğitimleri dışında toplumsal cinsiyet, barış, ayrımcılık, katılım hakkı,insan ve çocuk hakları,ekoloji gibi eğitimleri, geziler, kişisel gelişim eğitimleri, farklı stk’larla ortaklaşa proje çalışmaları, sosyal aktiviteler, düzenliyor.

YAKLAŞIK 1500 ÇOCUK

Kocaeli TEGV etkinlik noktası olarak, etkinlik noktamızda, Okuyorum-Oynuyorum Yaratıcı yazma ve Yaratıcı Okuma, Düşler Atölyesi, Drama, Algo Dijital Kodlama, İngilizce, 3D yazıcı ile Katı Modelleme, Eğlenerek Matematik ve Fen etkinliklerini; İlköğretim Okulları’ndan gelen yılda yaklaşık 1500 çocuğun katılımlarıyla gerçekleştiriyor.