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KOÜ’lü öğrenciler Prof. Topçu ile gelişiyor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu ve ekibi, Tıp dünyasına yeni doktorlar kazandırmaya devam ediyor

Ali KÖKSAL
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2005 yılından bu yana Umuttepe Yerleşkesi’nde eğitim ve öğretim hayatına devam eden Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yıl 236 öğrenci mezun verdi. Tıp dünyasına doktor kazandırmaya devam eden üniversitede, stajyer öğrencilere yönelik eğitimler de devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerle bir araya gelen Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu ve ekibinde yer alan Op. Dr. Mehmet Fatih Sezer, asistan doktorlar Adil Avcı ve Galbinur Abdullayev, stajyer doktorların çeşitli konularda bilgi edinmesi için çeşitli konularda seminerler düzenliyorlar.

TECRÜBELERİNİ AKTARIYORLAR

Stajyer öğrencilerin seminerlerden dolayı memnun olduğu ve birçok konu hakkında bilgi edinme imkânı buldukları öğrenildi. Prof. Dr. Salih Topçu’nun uygulamalı şekilde gerçekleştirdiği eğitimlerin öğrencilere fayda sağladığı aktarıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stajyer Doktoru Hatice Ceren Kabaoğulları, düzenlenen seminerler ve yaklaşımları nedeniyle Prof. Dr.  Salih Topçu’ya teşekkür ettiklerini söyledi. Öte yandan eğitimlerin, çeşitli konularda kendini kanıtlamış doktorların da katılımı ile devam edeceği öğrenildi.

Bugün 16:41 TSİ - Gündem

Muhabir Ali Köksal

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