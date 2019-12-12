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Köstence ile Kültür ve Turizm Köprüsü kurulacak

Kocaeli ve Köstence şehirleri arasında kültür ve turizm köprüsü oluşturmak için İzmit Nicomedia Hoşgörü Korosu, Köstence’de konser verip, çeşitli temaslarda bulunacak
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Kocaeli Kırım Türkleri önceki dönem başkanlarından Suavi Oktay, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen’i ziyaret etti. Oktay, birlikte çalıştığı İzmit Nicomedia Tolerans Hoşgörü Korosu ile 13 Aralık’ta(bugün) Romanya’nın Köstence kentinde kutlanacak olan ‘Romanya Tatarları Günü” ne davetli olarak gideceklerini söyledi. Burada gerçekleşecek temaslarda Köstence Valiliği, Belediye Başkanı ve Türk asıllı Milletvekillerini ve 14 Aralık’ta ise Kırım Türkleri Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Meclis Başkanı Rıfat Çibaroğlu’nu da makamında ziyaret ederek Köstence Kırım Türkleri İş adamları Binasının açılış törenine katılacaklarını aktardı. Temaslar Mecidiyede Mehmet Niyazi Anma programıyla sona erecek.

KOCAELİ’Yİ TEMSİL EDECEKLER

Yoğun bir program geçireceklerini ifade eden Oktay, “Köstence gerçekleştireceğimiz ziyaret ve temaslar çok önemli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım çantalarını dağıtıp, ilimizin güzelliklerini anlatacağız. Öte yandan kafile başkanlığını yaptığım, 50 kişilik İzmit Nicomedia Tolerans Hoşgörü Korosuyla 5 günlük programda hem ülkemizi hem de Kocaeli’yi temsil edeceğiz. Buradaki asıl amacımız Kocaeli ile Köstence arasında bir kültür bir turizm köprüsü oluşturmak. Yani kardeş şehir olabilmek. Çünkü Köstence, Antalya ilimize çok benziyor. Belki oradan da ilimizi bir turizm akışını sağlanabilir. Kocaeli’yi orada Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla tanıtmak bizi mutlu edecek” ifadelerini kullandı. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

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