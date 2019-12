Kocaeli halkı asgari ücret için ne diyor?

Toplam 4 toplantı gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının son haftası karara varması bekleniyor. 2 toplantının sona erdiği komisyonda, asgari ücret konusunda 39 sene sonra görüşü alınan Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun teklifi 3200 TL iken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay’ın önerisi ise 2 Bin 578 TL olması gerektiği yönünde. İşverenler ise primlerin yüksekliğinden yakınırken, vatandaşlar zamlar devam ettiği sürece asgari ücrete yapılacak artışın hiçbir anlamının olmadığını söylüyor.

“AİLEDEKİ ÇOCUK SAYISINA GÖRE BELİRLENMELİ”

DİSK Kocaeli Temsilcisi Vedat KÜÇÜK:

“DİSK asgari ücret için net olarak 3200 TL önerdi. Bu dönem, uzun bir zamandan sonra ilk defa 3 konfederasyon Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya gelerek hem vergi hem zamlar hem de asgari ücret konusunda fikir beyan etti. Asgari ücret tutarı bir kişinin geçineceği şekilde belirleniyor ama dört kişilik aile bile asgari ücrete talim ediyor. Aslında burada belirleyici kriter ailedeki çocuk sayısıdır. Doğalgaza ve gıdaya gelem zamlar da ortada. Ben de bu durumlara bakarak asgari ücretin net 3200 TL olması taraftarıyım”

“3500 TL’DEN AŞAĞI KABUL ETMİYORUM”

Cemal GÜLSEVEN (60) Esnaf:

“Asgari ücreti konuşuyorlar ama emekli maaşı ondan beter. Emekli maaşı 1800 TL asgari ücret ise 2020 TL. Evlerde bir haftada defalarca çamaşır yıkanıyor. Bunlar bedavaya mı yıkanıyor? Giden elektrik, su, deterjan bedava mı sanki? Hepsine zam geliyor üst üste. Elimize geçen para da bunlara gidiyor işte. Daha yemeyi içmeyi de saymadım. Asgari ücret de aşırı düşük, emekli maaşı da. 60 yaşımdayım, emekliyim halen çalışıyorum. Asgari ücreti 3500 TL’den aşağı kabul etmiyorum ben, imzamı bile atarım. Zamları da dengelerlerse ancak 3500 TL ile geçiniriz. Hem asgari ücreti arttırıp hem de her şeye zam yapacaklarsa boş bu işler. Zam yapmaya devam edeceklerse boş yere asgari ücret için fiyat görüşmesi yapmasınlar”

“2400 TL İŞVERENLER İÇİN İDEAL”

Emre TOPUZ (35) Esnaf:

“İşveren gözüyle bakarsam 2400 TL ideal diye düşünüyorum. Sadece asgari ücretin arttırılması yetmiyor. Asgari ücret artsın ama sigorta primleri de düşsün bence. Çünkü primler çok yüksek. Sadece işçinin emeğini karşılamıyoruz ki stopaj vergisi var, kira var, su var, elektrik, doğalgaz… Her şey var yani. Bunlar da zamlı yansıyor. Bari pirimler düşük olsun”

“O KADAR OKUDUK 2 BİN TL İÇİN Mİ”

Gülşah KARAKAYA (23) Öğrenci:

“Ben üniversitede lisans fakültesinde son sınıfta okuyorum. Öğrenci olarak geçinmek daha da zor, gurbetteyiz çünkü. Her şeye emek harcayıp, onca yıl okuyup 2 bin TL’ye çalışmak çok üzücü. Öğrencileri de düşünmek ve gerçekçi olmak lazım. Hayat standartları çok yüksek. Her şey çok pahalı. Aldığımız maaş yine yetmeyecek. Sınavlara giriyoruz, başvuru için de bir sürü harç parası yatırıyoruz, onlara da sürekli zam geliyor. Her taraftan zarardayız. İşverenleri de, işçileri de, öğrencileri de aileleri de düşünmek gerek. Biliyorum hayal kuruyorum ama bence net 3500 TL olmalı”

“SİMİT EKMEK YERSEK GEÇİNİRİZ”

Ebru GÜMÜŞTEKİN (37) İşçi:

“Evliyim bir çocuğum var. Üç kişilik bir aile için asgari ücret oldukça düşük. Yediğimize, içtiğimize, faturalara gelen zamlardan dolayı ne kadar alırsak alalım maaş eriyip gidiyor. Çünkü sonuçta açlık sınırındayız. Zamlar da ortada, yoksulluk sınırı da her şey de ortada. Daha ne diyelim. Sadece simit ve ekmek yiyerek yaşarsak ancak hayatta kalabiliriz. Her halde asgari ücretle ancak o zaman yaşayabiliriz”

“2500’DEN FAZLA OLMAYACAK”

Erol GENÇ (55) Emekli:

“Ben emekliyim genel değerlendirme yapmak istiyorum. Asgari ücret zaten çok düşük emekli maaşıysa yerlerde; o da 1800 TL. Asgari ücretten de düşük. Ben zamanında birikim yaptığım için çok şükür maddi durumumu dengeliyorum. Evliyim 4 çocuğum var baktığım. Üçü de okuyor birini evlendirdim. Düşünüyorum da iyi ki zamanında birikim yapmışım yoksa altından kalkamazdım bu durumun. Türk-İş’in önerdiği net 2 bin 578 TL ise yeterli bence. Aslında daha da yüksek olması gerek ama biliyorum ki imkânsız”

“BOŞUNA DEĞİŞTİRMESİNLER”

Gökhan KÜÇÜK (42) İşçi:

“Ben asgari ücretin 3 bin TL olması gerektiğini düşünüyorum. Hayat şartları ortada her şeye zam yapılıyor. Neredeyse geçim sıkıntısı yaşamayan yok, işsizlik had safhada, açlık ve yoksulluk sınır belirli. Her şey ortadayken ne diyelim başka. Türk-İş’e ve DİSK’e katılmıyorum ben. 3 bin TL yeterli ama zamlar geri çekilecekse, yeni zamlar yapılmayacaksa. Hem açlık sınırı da açıklandı. Buna da bakarsak 3 bin TL de yetmez. Asgari ücretin zamlarla orantılı olması lazım. Ben bu yaşananlar yüzünden iktidardan da muhalefetten de memnun değilim. Asgari ücret zamla orantılı olmalı. Zamlar devam edecekse ne anlamı var asgari ücreti belirlemenin”

“EN AZ 3 BİN TL OLMALI NET”

Perihan DEDE (50) İşçi:

“Bence asgari ücret en az net 3 bin TL olmalı çünkü hayat şartları çok yüksek. Pazara, markete gidiyoruz korkudan hiçbir şeye elimizi atamıyoruz. Bu zamlar nedir böyle? Zaten 2020 TL yetmiyor. Hayat standartları yükseldikçe asgari ücretin artmasının da hiçbir manası kalmıyor. Kocaeli’de son iki ayda şimdiye kadar bir sürü insan kendini öldürdü ekonomi yüzünden. Normal mi bu durum? Bunlar çok üzücü. İşte bunların hepsi para yüzünden. Millet geçim sıkıntısı yüzünden bunalıma girip intihar ediyor. İnsanlar televizyonlarda, sosyal medyada gördüklerine de özeniyor, erişemeyince de alamayınca da mutsuz oluyor bu sorunlar ortaya çıkıyor. Her şeyin sebebi para”

“DİSK’İN 3200 TL ÖNERİSİ UYGUN”

Metin YILDIZ (52) Terzi:

“Ben bu konuda DİSK’in verdiği 3200 TL olan net rakamı doğru buluyorum. Çünkü geçinmek çok zor yeni zamlar gelmezse var olan zamlarla ancak 3200 TL yeterli olur. Emekliyim ve halen çalışıyorum, geçinebilsem neden çalışayım? Bu tutarı 1 kişiye göre belirliyorlar ama evlerde 1 kişi mi yaşıyor? Aileler 1 kişiden mi ibaret? Herkese göre belirlensin bu tutar. Çünkü bu tutarla geçinen 7 kişilik aile bile var bu ülkede. Mağdur olan her zaman biz işçileriz”

“3200 TL BİLE YETMEZ ÇÜNKÜ”

Murat DEMİRTAŞ (31) İşçi:

“Ben DİSK’in verdiği tutarı haklı buluyorum. Ama asıl gerçek olan da paramızın zamlara faturalara, vergilere gitmesidir. Nasıl geçinsin bu insanlar? Ne yiyelim ne içelim ne alalım? AKP milletvekili de mecliste açıklama yaptı geçen gün.1 kişinin günlük harcaması 4.3 dolar, bu tutar aylık ortalama da 3200 TL’ye denk geliyor dedi. Şimdi durum böyleyken 1 kişinin aylık alabileceği tutar 3200 TL olsa bile peki 4 kişilik bir aile bu rakamla nasıl geçinecek? Bu rakam sadece 1 kişiye göre değil ailelerdeki kişi sayısına göre belirlenmeli?”

“TECRÜBELİLERİN MAAŞI ASGARİDEN FAZLA OLMALI”

Mustafa ŞENSES (40) Esnaf:

“Bence asgari ücret 2500-3000 TL arası olmalı. Bir kere her ailede bir kişi de çalışmıyor ki. Bir hanede; anne-baba ve birden fazla çalışan çocukların olduğu aileler de var. Her eve bir maaş girmiyor ki. Bir maaşın da dört maaşın da girdiği evler var. Bu açıdan da bakmak gerek. Herkes ayağını yorganına uzatsın. 2500-3000 TL arası olsun diyoruz ama başka bir durum da var düşünülmesi gereken. İşe yeni başlayanlarla, yıllarca çalışmış olanların durumu. Fabrikalara giren tecrübesiz işçiler de işe başladıkları gibi asgari ücretle çalışıyor, yıllarca çalışanlar da. Peki neden yıllarını işine adamış olan insanlar da işe yeni başlamış olan insanlar da aynı kefeye konarak asgari ücret alıyor? Tecrübeli insanların ücreti ne kadar olacak? Bunu kim belirleyecek? Asgari ücret ne kadar olursa olsun tecrübe fark etmelidir. Herkese aynı tutarın verilmesi yanlış”

“TÜRK-İŞ’İN TEKLİFİ UYGUN”

İsmet ARSLAN (54) Çaycı:

“Asgari ücret gönül ister ki olabildiğince yüksek olsun ama sanmıyorum. Net olarak 2500 TL olması gerekir bence. Zam konusu var bir de. Bu zamları da hiç sevmiyorum ben. Önce bu sürekli yapılan zamlardan vazgeçsinler sonra asgari ücreti yükseltsinler. Asgari ücrete verilen tekliflerden Türk-İş 2 bin 578 TL önermiş, DİSK de 3200 TL demiş. Ben 3 bin civarı olacağını da hiç sanmıyorum. Olsa olsa Türk-İş’in önerdiği rakam olur bence. Keşke 3 bin yapsalar bir de zamları geri çekseler de 3200 TL olsa. Zam yapacaklarsa 2500 TL’nin de hiçbir faydası olmaz. Aldığımızı geri vermiş oluyoruz bu zamlar yüzünden. Sonuç olarak zam gelmezse 2500 TL iyi diyorum zaten bunun da üzerinde olacağına asla inanmıyorum. Ayrıca zam yapsınlar ama normal derecede yapsınlar. Üst üste de sürekli zam olmaz ki. En güzel zam yöntemini rahmetli Erbakan uyguluyordu bunu da bu vesileyle belirteyim.”