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Kandıra’daki Kıbrıs gazilerine övünç madalyası

Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri için, Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenen törende gazilere Övünç Madalyası ve beratları takdim edildi
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Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nde düzenlenen gaziler ve ailelerinin onur konuğu olarak katıldığı törene; Kaymakam Mehmet Ünal, Garnizon Komutanı P. Albay Semih Koç, Belediye Başkanı Adnan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Jandarma Komutanı P. Yüzbaşı Hasan Dombaycı, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İlçe Müftüsü Osman Zeki Yağcı, Mal Müdürü Feride Aslan, Nüfus Müdürü Dursun Kaya Bıyıkçı, Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Mustafa Satılmış ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenle ilgili konuşan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; “Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna zemin hazırlayan Kıbrıs Barış Harekâtı’nda görev alan kahraman gazilerimize verilecek olan Milli Mücadele Madalyası Takdim Töreni’nde değerli gazilerimiz ile bir arada olmaktan onur duyuyorum. Bugün hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hükmü şahsiyeti devam ediyorsa, Kuzey Kıbrıs semalarında bayraklarımız hala dalgalanıyorsa, bu değerli gazilerimizin sayesinde olmuştur” dedi.

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