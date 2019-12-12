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Zeytinoğlu: Aralık’ta ithalat artacak

Ekim ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında ise artacağını tahmin ettiğimiz ithalat sebebiyle cari dengede açık verilebilir diye düşünüyoruz” dedi
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Ekim ayında cari denge önceki aylara göre azalmasına karşın fazla vermeyi sürdürdü. Cari işlemler fazlası, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azalarak 1 milyar 549 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, yıllık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu.” dedi.

“TURİZMİN ETKİSİ VAR”

Rakamlarda, mevsimsel olarak azalan turizm gelirlerinin önemli etkisi olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Geçen yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren dış ticaret dengesi bu yıl 924 milyon dolar açık verdi. Hizmetler gelirlerinin katkısı ise, geçmiş yılların üzerinde olmasına rağmen mevsimsel olarak yaz aylarının gerisinde kaldı. Önümüzdeki ay az da olsa cari fazla verebileceğini, aralık ayında ise artacağını tahmin ettiğimiz ithalat sebebiyle cari dengede açık verilebilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“RESMİ REZERVLER ARTTI”

Resmi rezervlerde artış olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: Ekim ayında doğrudan yatırımlardaki net girişler geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 13 milyon dolar azalarak 448 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 2 milyar 729 milyon dolar net çıkış olduğunu görüyoruz. Resmi rezervlerde ise ekim ayında 1 milyar 871 milyon dolar artış var. 

 

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