Turan: Ticaret Müdürlüğü, Kandıra için önemli

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Şube Müdürü Sultan Kurbanoğlu, Kandıra Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ahmet Gödek ve İlçe esnaflarından Ramazan Daş ile birlikte Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin bulunduğu ziyaretin verimli geçtiği öğrenildi.

TURAN: ORTAK ÇALIŞIYORUZ

Ziyaret nedeniyle açıklamalarda bulunan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Ticaret Müdürlüğü, Kandıra ve Kandıra’nın geleceği için çok önemli olarak gördüğümüz bir kurum. Kandıra Belediyemiz olarak tüm kurumlar ile ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de uyum içerisinde çalışacağımızı biliyorum ve müdürümüze ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi. İl Müdürü Uzunkaya da, Turan ve çalışma arkadaşlarına nazik ağırlamalarından dolayı teşekkür etti.