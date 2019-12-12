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Turkcell’liler, 1 milyar 788 milyon GB internet kullandı

11 ayda, bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 1 milyar 788 milyon GB’ın üzerinde mobil internet kullanımı yapan Turkcell müşterileri, aynı dönemde 139 milyar 559 milyon dakikanın üzerinde konuşma gerçekleştirdi
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2019’u geride bırakırken Turkcell müşterilerinin data kullanımını geçen yılın aynı dönemine göre mobilde yüzde 41 oranında artışla 1 milyar 788 milyon GB’a ulaştı. Yine aynı dönemde konuşmada da önemli bir rakam elde edildi. Turkcell’liler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik bir artışla 139 milyar 559 milyon dakikanın üzerinde konuştu. Turkcell’in yeni platformu BiP kullanımlarında da hızlı artış gözlendi. 11 ayda 79 milyar mesajın gönderilen BiP’te toplam 411 milyondan fazla çağrı gerçekleştirildi. Bu çağrılar üzerinden 2,3 milyar dakika sesli, 72 milyon dakika görüntülü görüşme yapıldı.

ERKAN’DAN MÜŞTERİLERE TEŞEKKÜR

Kurumlarının elde ettiği sayılar nedeniyle müşterilere teşekkür ettiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “25’inci yılımızı geride bırakırken müşterilerimiz şimdiye kadarki en yüksek data ve ses kullanımını gerçekleştirdi. Yine yerli ve milli uygulamalarımız BiP, fizy, TV+ ve Dergilik Türkiye’nin en çok tercih edilen uygulamaları arasında ön sıralarda yer aldı. Tüm bu sonuçlar bize cesaret verirken üzerimize büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Bu sorumluluk bilinciyle 2019 yılında olduğu gibi 2020’de de müşteri odaklı stratejimizi sürdürerek onların kalbine ve akıllarına hitap eden çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en yeni teknolojilerle ilk kez Turkcell müşterilerini tanıştırarak onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2020 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Gelecek yıl tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanında hızla büyüyeceklerini kaydeden Erkan, “Turkcell Dijital İş Çözümleri ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri şirketlerimiz 2020’de Turkcell’in büyümesine katkı sağlayacak iki önemli iştirakimiz olacak. Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markamız Paycell, Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022’ye geldiğimizde Paycell’de aylık 17 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece bu alanda 41 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşmış olacağız. Dijital İş Çözümleri şirketimizle de dijital entegrasyon pazarında sektörün lideri olmayı hedefliyoruz. Yenilikçi yaklaşımla sunduğumuz hizmetlerimiz sayesinde sayıları 3 milyonu aşan ticari kuruluşa uçtan uca dijitalleşme hizmetleri sunarak rekabette önde olmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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