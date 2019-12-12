Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:07 TSİ- Gündem G: Bugün 17:08 TSİ

Başiskele’de 55 milyonluk kamulaştırma yapıldı

AKP Başiskele İlçesi Genişletilmiş 61. Danışma Meclisi toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, altyapı yatırımları kapsamında ilçede 55 milyon liralık kamulaştırma bedeli ödendiğini söyledi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP Kocaeli İl Başkan Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İlçe Başkanı Mustafa Koral, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve çok sayıda teşkilat mensubunun hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, “2004–2019 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi olarak Başiskele ilçesine 555 Milyon TL yatırım yaptık” dedi.

“555 MİLYON TL YATIRIM”

Başiskele ilçesinde 562 kilometre içme suyunun, 231 kilometre kanalizasyon hattının, 50 kilometre yağmursuyu hattının tamamlandığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu ve benzeri birçok proje için kamulaştırma bedeli 55 Milyon TL harcandığını da dile getirdi. Başiskele ilçesine 4.000 ton asfalt yardımı yapıldığını da vurgulayan Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte 1400 metrelik Yeniköy Kirazlıbahçe yolunun, 1200 metrelik Beyoğlu Caddesinin, Beyoğlu Caddesindeki köprü yapım işi ile Atakent Mahallesi Azra Sokak, Barbaros Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nin yanı sıra 2 kilometrelik Emniyet Müdürlüğü yan yollarının yapımı içinde karar aldık” ifadelerini sarf etti.

“BU AZİZ MİLLETİMİZ İÇİN İNANILMAZ İŞLER YAPTIK”

“Boş konuşmadık, sürekli çok çalıştık” diyen Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile başlayan AK Belediyecilik anlayışını iktidara taşıyarak memleketimizin hizmet standardını yükseltti” şeklinde konuştu. 2004-2019 yılları arasında 365 projenin tamamlandığını da söyleyen Başkan Büyükakın, “İfade ettiğimiz tüm hizmet rakamları inanılmazdır. Geçmiş hükümet dönemlerinde bitirilemeyen işler, temeli atılmış ama yapılamamış işler, hastane kuyruklarında bekleyen vatandaşlarımızın durumu, yani bunların hepsi unutuldu. Bu aziz millet için inanılmaz işler yaptık. Şimdi de daha çok çalışacak ve daha çok hizmet edeceğiz. Bir kez daha bu hizmetleri yapan ve vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. İşte bu güzel hizmetleri hep birlikte tamamladık” vurgusu yaptı.

 

Bugün 17:07 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
İyi Parti'de şok istifa! mask
İyi Parti'de şok istifa!
Ellibeş’ten fuar açıklaması mask
Ellibeş’ten fuar açıklaması
Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor! mask
Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor!
Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması mask
Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması
Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak mask
Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı... mask
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı...
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı! mask
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı!

GALERİ

Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL