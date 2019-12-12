Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:09 TSİ- Gündem G: Bugün 17:11 TSİ

Ellibeş, gençlerle bir araya geldi

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları ilçe başkanları toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. Toplantının ardından Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve 12 ilçe gençlik kolları başkanı, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti
mask

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği olağan ilçe başkanları toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek programların ve şu ana kadar gerçekleştirilen programların değerlendirmesi yapıldı. Tüm ilçe gençlik kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleşen olağan ilçe başkanları toplantısı yoğun gündem ile devam etti.

“EN KÜÇÜK İHMAL YOL EDER”

Toplantının ardından Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve 12 ilçe gençlik kolları başkanı, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti. Ellibeş, gençlik kollarının yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Emre Kahraman ve ilçe başkanlarına teşekkür ederek, “Gençlerimizin doğru şekilde, milli ve manevi değerlerin önemini bilerek yetişmesi çok önemli. Bu yolda en küçük ihmalin geleceğimizi de yok edeceğini bilmeliyiz” dedi. Ellibeş, Kocaeli gençlik kollarının Türkiye’de bir marka olduğunu ve her platformda AK Genç Kocaeli’nin adından söz ettirdiğini ifade etti.Özgün ERBULAN

 

Bugün 17:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
İyi Parti'de şok istifa! mask
İyi Parti'de şok istifa!
Ellibeş’ten fuar açıklaması mask
Ellibeş’ten fuar açıklaması
Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor! mask
Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor!
Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması mask
Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması
Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak mask
Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı... mask
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı...
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı! mask
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı!

GALERİ

Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL