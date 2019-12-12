Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:10 TSİ- Gündem G: Bugün 17:12 TSİ

SEDAŞ çalışanları çevre tatbikatına katıldı

Çalışanlarına yönelik tatbikatlarına devam eden Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., personele yönelik son tatbikatını çevre konusunda gerçekleştirdi
mask

Sakarya Elektik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) tarafından her yıl düzenlenen “Çevre Tatbikatı” çerçevesinde Kalite ve Çevre Müdürlüğü’nün SEDAŞ depolarında kimyasal döküntü/sızıntıya karşı alınması gereken önlemlerle ilgili teorik eğitim ve uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Çevre Tatbikatının, koltuk depo çalışanları, ana depo çalışanları, il sorumluları ve bölge sorumlularının katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

UYGULAMALI ANLATIM

Tatbikat; kimyasal maddenin tanımlanmamış alanda, uygun olmayan koşullarda bırakılması ve forklift çarpması sonucu devrilmesiyle kimyasal maddenin kanalizasyona karışması senaryosu üzerine kurgulandı. Kurgulanan senaryoda, Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması, döküntü/sızıntıya müdahale edilmesi ve döküntü/sızıntının önlenmesi, oluşan kirliliğin ortadan kaldırılması uygulamalı olarak anlatıldı.

Bugün 17:10 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
Çocuğu olanlar dikkat! Bundan uzak tutun... mask
Çocuğu olanlar dikkat! Bundan uzak tutun...
Ellibeş’ten fuar açıklaması mask
Ellibeş’ten fuar açıklaması
Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor! mask
Balıkçı Hamdi hem satıyor hem pişiriyor!
Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması mask
Taylan Bingöl’den adaylık açıklaması
Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak mask
Büyükşehir 100 bin metre kefen alacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı... mask
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı...
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı! mask
Gebze Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı!

GALERİ

Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL