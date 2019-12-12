SEDAŞ çalışanları çevre tatbikatına katıldı

Sakarya Elektik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) tarafından her yıl düzenlenen “Çevre Tatbikatı” çerçevesinde Kalite ve Çevre Müdürlüğü’nün SEDAŞ depolarında kimyasal döküntü/sızıntıya karşı alınması gereken önlemlerle ilgili teorik eğitim ve uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Çevre Tatbikatının, koltuk depo çalışanları, ana depo çalışanları, il sorumluları ve bölge sorumlularının katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

UYGULAMALI ANLATIM

Tatbikat; kimyasal maddenin tanımlanmamış alanda, uygun olmayan koşullarda bırakılması ve forklift çarpması sonucu devrilmesiyle kimyasal maddenin kanalizasyona karışması senaryosu üzerine kurgulandı. Kurgulanan senaryoda, Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması, döküntü/sızıntıya müdahale edilmesi ve döküntü/sızıntının önlenmesi, oluşan kirliliğin ortadan kaldırılması uygulamalı olarak anlatıldı.