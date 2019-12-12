GÖLAŞ ve AKV arasında önemli protokol

Gölcük Belediyesi’ne ait işletmelerin yönetim işlemini yürüten GÖLAŞ ile AKV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol ile GÖLAŞ’a ait işletmelerde çalışanların iş kıyafetleriyle, bu işletmelerde kullanılacak masa örtülerinin dikilmesi işlemini AKV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım öğrencileri gerçekleştirecek.
OKULU GEZDİLER
İki kurum arasındaki protokol, Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin Gürlagap ve GÖLAŞ Genel Müdürü Yılmaz Akyıldız tarafından imzalandı. Protokol imza törenine GÖLAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Eker de katıldı. İmzaların atılmasının ardından okulda incelemelerde bulunan heyet, Okul Müdürü Hüseyin Gürlagap’tan okul hakkında bilgi aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz