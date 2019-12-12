İade-i ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede Derince Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı devam eden projeler ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar görüşüldü. Tipioğlu’na ziyareti için teşekkür eden Başkan Aygün, Derince Belediyesi olarak emniyet teşkilatının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da Başkan Aygün’e ev sahipliği için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Tipioğlu’ndan Başkan Aygün’e iade-i ziyaret
İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, önceki gün Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz