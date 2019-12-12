Tipioğlu’ndan Başkan Aygün’e iade-i ziyaret

İade-i ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede Derince Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı devam eden projeler ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar görüşüldü. Tipioğlu’na ziyareti için teşekkür eden Başkan Aygün, Derince Belediyesi olarak emniyet teşkilatının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da Başkan Aygün’e ev sahipliği için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.