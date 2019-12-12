Önceki gün MHP’de ortalığı karıştıran video skandalının yankıları devam ediyor. Belediye tarafından kapatılma kararı gönderilen otelinin bir süre daha açık kalabilmesi için MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin TL veren Bahadır Bostancı, yine de otelinin kapatıldığını söylemişti. Bu yüzden verdiği 30 bin TL’yi geri isteyen ancak 10-11 ay geçmesine rağmen alamayan Bostancı, para trafiğinin konuşulduğu görüşmeleri videoya çekmişti. Olayın merkezindeki isim Bahadır Bostancı, yaşanan olayları tüm ayrıntılarıyla gazetemize anlattı. Tüm ayrıntılar yarınki(Cuma) Kocaeli Gazetesi'nde.
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MHP'de rüşvet skandalındaki tüm ayrıntılar yarın gazetemizde!
Önceki gün MHP'de ortalığı karıştıran skandal videonun odağındaki isim Bahadır Bostancı yaşanan olayları tüm ayrıntıları gazetemize anlattı! Tüm ayrıntılar yarınki (Cuma) Kocaeli Gazetesi'nde
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz