Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı

Kaza sabah 07.00 sıralarında Gebze D-100 karayolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah M.Ç. idaresindeki 41 J 4226 plakalı özel halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. Devrilen midibüsün içinde sıkışarak yaralanan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı.