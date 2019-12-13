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CHP'de 'Vali' krizi

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası sonrası parti içi tartışmalar yaşayan CHP'de şimdi de vali krizi patlak verdi
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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte bir programa katılması İlhan Cihaner tarafından sert sözlerle eleştirildi.

Çengelköy’de 14 yıldır her ayın ikinci salı günü bir restoranda toplanan İstanbul Platformu’nun bu ayki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Platforma Başkanlık yapan eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun yanı sıra eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski MHP milletvekilleri Ahmet Çakar, Bozkurt Yaşar Öztürk gibi isimlerin katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu’na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Cihaner'den tepki geldi

Görüşmede Hüseyin Avni Mutlu'nun yer almasına CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından görüşmenin haberini paylaşan Cihaner, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: "Hüseyin Avni Mutlu, kumpas davaları, Hırant Dink cinayeti ve Gezi/Haziran Direnişi zamanının İstanbul valisidir. Berkin Elvan'ın katlinin ve yüzlerce yaralanmanın idari sorumlusudur. Ayrıca Fetullahçı yapılanmaya "bilerek isteyerek yardımcı olmak" suçundan mahkum olmuş birisidir!"

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - Şimdi İlhan Cihaner'in sözlerine başka bir şey ilave etmek gerekmiyor di'mi?.........Devekuşları'nın başlarını kumdan çıkarmalarını bekleyeceğiz!

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