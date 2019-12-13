Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik tepki çeken eleştirilerde bulundu. AKP'den ihracı istenince hemen harekete geçen Davutoğlu, istifasını açıklayarak yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Partinin logosundaki yeşil çınar yaprağı ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Davutoğlu'nun yeni partisinin logosu, partilerde takılan maskelere benzetildi.
Bugün 09:35 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:42 TSİ
Davutoğlu'nun partisine logo eleştirisi!
Ahmet Davutoğlu'nun kurmak için İçişleri Bakanlığına başvuru yaptığı partisinin logosu eleştiri konusu oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz