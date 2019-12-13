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Davutoğlu'nun partisine logo eleştirisi!

Ahmet Davutoğlu'nun kurmak için İçişleri Bakanlığına başvuru yaptığı partisinin logosu eleştiri konusu oldu

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik tepki çeken eleştirilerde bulundu. AKP'den ihracı istenince hemen harekete geçen Davutoğlu, istifasını açıklayarak yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Partinin logosundaki yeşil çınar yaprağı ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Davutoğlu'nun yeni partisinin logosu, partilerde takılan maskelere benzetildi. 

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