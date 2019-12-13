İşte MHP'yi karıştıran rüşvet iddiasının detayları!

Önceki gün MHP’de ortalığı karıştıran video skandalının yankıları devam ediyor. Belediye tarafından kapatılma kararı gönderilen otelinin bir süre daha açık kalabilmesi için MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin TL veren Bahadır Bostancı, yine de otelinin kapatıldığını söylemişti. Bu yüzden verdiği 30 bin TL’yi geri isteyen ancak 10-11 ay geçmesine rağmen alamayan Bostancı, para trafiğinin konuşulduğu görüşmeleri videoya çekmişti. Olayın merkezindeki isim Bahadır Bostancı, yaşanan olayları tüm ayrıntılarıyla gazetemize anlattı.

“OTEL’İN YERİNİN SIKINTILARI VARMIŞ”

Olayla ilgili detayları paylaşan Bostancı, “İzmit Belediyesi ile görüşmeden bir yer tuttuk. 32 odalı bu yerin meğer sıkıntıları varmış. Yahyakaptan’da bir yerdi burası. Daha sonra komşular geldi, ‘Burada otel açamazsınız’ dediler. İzmit Belediyesi’ne gittim ruhsat alabilmek için. İskânı yok dediler, iskânını çıkarttık. Alt katlar ticari ise üst katlar mesken olsa da örnekleri var, halledilebilir dendi. 2018 yılının Eylül ayı idi. Zaten o dönem imar affından faydalanabileceğimizi düşünmüştük.

“BU İŞİ AYDIN BEY ÇÖZER DEDİLER”

300 Bin TL yatırım yapmıştım. Sonra belediyeden bir yazı geldi kapatmayla ilgili. CİMER’e şikâyet olduğu için kapatılma kararı verilmiş. Ben de 5-6 ay içerisinde çıkmak için müsaade istedim. Daha sonra bana birisi, “Bu işi çözse çözse Aydın Bey çözer dediler. Bana bunu söyleyen kişi İzzet Erdem’in telefonunu verdi. Bu kişi de MHP’den yardım alarak Kuruçeşme’de vergi dairesinden 500 bin TL’lik borcunu sildirmiş” dedi.

“HÂKİME SAVCIYA PARA YEDİRECEĞİZ”

Bostancı devamında şu ifadeleri kullandı: “İzzet Bey bizi partiye çağırdı. Oturduk konuştuk, senin işin çok basit, İzmit Belediyesi’nin boşaltma kararına karşılık yürütmeyi durdurma kararı alacağız dediler. Sonra beni Avukat Havva Köse’ye yönlendirdiler. Gittim görüştüm, ‘Bu iş 50 Bin TL’ye patlar’ dedi. İtiraz ettim. Bir dava 50 Bin TL etmez diye. Kendisi de bana, ‘Hakime, savcıya yedireceğiz’ dedi. Kendisine “Hâkim ve savcıyla ne işimiz olacak? Bu konu basit bir dava sadece. Siz bir siyasi partisiniz, hatırınız kime geçiyorsa onunla görüşün’ dedim. ‘Nevzat Doğan’a geçiyor’ dediler. Beni avukata yönlendirdikleri için ben bu işin rüşvet olduğunu önce anlamadım”

“AYDIN ÜNLÜ 30 BİN TL DEDİ”

Bu parayı veremeyeceğimi söyledim. Sonra İzzet Bey’i aradım, durumu anlattım. 50 bin TL istendi dedim. Bana, ‘Gel bir toplanalım, para işi kolay çözeriz’ dedi. Sonra Havva Köse, İzzet Bey, Aydın Ünlü, eşim ve ben il başkanının odasında buluştuk. Kapılar kapatıldı. O toplantıda Aydın Bey, ‘Sen merak etme 30 Bin TL’ye çözeriz bunu’ dedi. Öğleden önce buluştuk. 13.30’da parayı getir dediler. EFT istemediler. Ben de denilen saatte getirdim parayı. Masanın üzerine koydum.

“KAPIDAN POLİS GEÇSE BENİ ARA”

Avukatlık masrafları için de 4-5 bin TL’de daha verdim. Toplamda 35 bin lira ödedim. Size güveniyorum dedim. Aydın Ünlü ayağa kalktı, ‘Burası artık MHP’nin otelidir. Numaramı veriyorum, kapının önünden polis dahi geçse beni ara’ dedi. Sonrasında otelim kapatıldı, Aydın Bey’i defalarca aradım. Paramı geri verin diye. Bana, ‘Bu işler böyle olmaz, galeyana gelme’ dedi. Paramı çarpıyorsunuz dedim. Sonra da ne telefonuma çıktı, ne görüşebildim. Ben belediyeye rica etseydim bana Şubat’a kadar izin verin diye verirlerdi. Keşke MHP’ye gitmeseydim.

“Genel Merkezin parasıyla ödeyeceğiz” dediler

Defalarca beni sabahın 11.00’inde partiye çağırıp saatlerce beklettiler. Paranı vereceğiz deyip, defalarca partinin yolunu aşındırdılar. Yine böyle bir günde canıma tak dedi ve o videoyu çektim. Benim 1 Aralık’ta düğünüm oldu, 3 Aralık’ta otelim kapatıldı. Ben de bana git-gel yaptırdıkları için o videoyu çektim.

“GENEL MERKEZİN PARASIYLA ÖDEYECEĞİZ DEDİLER”

Bana İzzet Bey, “Biz parti olarak, CHP değil de diğer partilerde bize gelirler silah ruhsatı için, biz onlardan 15 bin TL alırız ruhsat işi için…” diye anlattı. Yani burada şunu anlatmak istiyor. Birileri gelip iş gördürecekmiş, bunlar da benim paramı oradan vereceklermiş. Vallahi para yok kasada deyip seçim dönemi genel merkezden gelecek olan parayla ödeme yapacaklarını söylemişti.

“O VİDEOYU ÇEKTİM”

Ben o günden sonra başkanın odasına bile giremiyordum. Odasına gidim, beni bile tanımadı. Kendisine kendimi hatırlatıp paramı isteğimde, ‘Bu işler böyle olmaz kardeşim, siz beni iyice tokatçıya çıkarttınız’ dedi. Çok mu farklı yaptığınız iş dedim. Bizi odasından kovdu. Ben de o sinirle gidip o videoyu çektim. 20 Mart 2018’de. Bana bir tek 5 bin TL verdiler.

“SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİM “

İzzet Bey’e de elimdeki bu videoyu söyledim. Paramı vermedikleri takdirde elimdeki belgelerle kendilerini Genel Merkez’e şikayet edeceğimi belirttim. Yine de paramı ödemeye yanaşmadılar. Bütün bunları savcıya anlattım. Kendileri hakkında şikâyetçi oldum. Bu arada MHP’li pek çok kişi aradı beni. Video yayınlandıktan sonra destek olacaklarını söylediler. Ama ne İzzet, ne de Aydın Ünlü beni aramadı.

“3-4 ilçe başkanı arayıp destek verdi”

Genel Merkez’den birileri geleceği söylendi. İsimlerini istedim. Bana gelen kişiler ‘Paranı ödettirecekler, Aydın Ünlü’yü de görevden alacaklar’ dediler. Ama görüşen olmadı, genel merkezden ziyade Kocaeli’den birileri geleceğini öğrendim, kabul etmedim. Ben bu saatten sonra para-mara istemiyorum. Benimle resmen dalga geçtiler. Olay para boyutunu geçti. Bu saatten sonra davamı geri çekmem. Ben bir rüşvet vermedim. Bana avukatlar mavukatlar diyerek işin içine çektiler.

“MAKBUZ VERECEKLERDİ…”

Seçimlerden önce yayınlamayı çok istedim. Ama çok başın ağarır dediler bana. Yanlış anlaşılır dediler yayınlamadım. Sonra verdiğim parayla ilgili belge istedim, vereceklerini söylediler bir türlü vermediler. Ben de bu videoyu eşime dostuma gönderdim. Bir de işi FETÖ’ye bağlamışlar. Ne alakası varsa.

“DESTEK GELDİ”

3-4 tane ilçe başkanıyla görüştüm. Olaydan sonra bana geldiler yüz yüze görüştük. ‘Sonuna kadar arkandayız, devam et’ dediler. Beni bu davadan vazgeçirmeye çalışanlar da oluyor. Ama hiçbiriyle görüşmedim. Ben Aydın Ünlü’nün neden halen istifa etmediğini anlamıyorum. Bu adamdan herkes nefret ediyor. Bunu da videoyu yayınladıktan sonra anladım. Ben bu videoyu genel merkeze götürüp izletmeyi düşündüm ama bana, “Seni içeri bile almazlar” dediler ve ben de gitmekten vazgeçtim.

“İZZET ABİ BU PARAYI GERİ VERMEYİ İSTEDİ”

Bütün bu olaylara rağmen Aydın Ünlü’nün basın toplantısını izledim ve İzzet Erdem’i resmen sattığını gördüm. Size kalben bir şey söyleyeyim mi; İzzet Ağabey bu parayı bana iade etmeyi gerçekten istedi. Benim zoruma giden ne biliyor musunuz? Bu şahısların benimle dalga geçmeleri, beni her Allah’ın günü parti binasına çağırıp, bizi 5 saat karı koca orada bekletmeleri zoruma gidiyor. Bilsem ki benden aldıkları parayı bir hayır işine kullandılar ya da bir yoksula verdiler, bu işle uğraşmayacaktım”