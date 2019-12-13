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Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclisi’nde otoparkların Kocaelispor’a 5 yıllığına işletmesi maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dün gerçekleştirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclisinde Büyükşehir ve ilçe belediyelerin bütçeleri oylandı. 5 ilçenin bütçesi oy birliğiyle, diğer ilçelerin bütçeleri ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplu taşıma görüşmeleri hakkında Büyükakın’a yetki verilmesi maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Bazı otopark yerlerinin bakım, onarım, işletme  maddesinin Kocaelispor’a tahsisi ile ilgili madde hakkında Büyükakın, “Bunu direkt geçelim diyorum. Milli İrade Meydanı, Kartepe Ormanya ve İzmit’teki yol üstü otoparklarının işletmesini Kocaelispor Kulüp Derneği’ne tahsis edilmesini öneriyoruz 5 yıllığına” dedi.

Hürriyet Perşembe Pazarı vatandaşa sıkıntı çıkartabilir dedi. Büyükakın ise “Vatandaşa mı Kocaelispor’u mu seçeceksiniz dedi. Hürriyet, “Perşembe pazarı ücretsiz. El birliğiyle göğüsleyelim” ifadelerinde bulundu. Büyükakın da “Biz yanlış duyduk, vatandaşa olumsuz olarak sunalım dediniz sandım” dedi.  Madde oy birliğiyle kabul edildi.

Bugün 10:23 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(6)
06

Hürriyet Adıgüzel - KOCAELİSPOR KAMU KURUMU DEĞİLDİR. ÖZEL BİR ŞİRKETTİR.

Kocaelispor, Çakmak market ,Teknosa , Beko gibi özel bir anonim şirkettir. Bir gıda maddesi ihtiyacınız olduğunda Çakmak marketten nasıl parasını veriyorsanız parasını verip alırsınız. Futbol maçı izlemek istiyorsanızda parasını verip maçı izlersiniz.Siz, kamu kaynaklarını ve kamu alanını bedava özel bir şirkete peşkeş çekemezsiniz.Bu kentte , maça hiç gitmeyen binlerce insan var ama bu kişiler belki her hafta sonu bu kamuya alandan ücretsiz faydalanıyordu.Sn Tahir Büyükakın ve Sn Fatma K. Hürriyet'in bu imkanı vatandaştan almalarını hoş karşılamıyorum.Bir şirketi kayırıyorlar ancak binlerce vatandaşı yok sayıyorlar.Seçimde görüşürüz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 12:14
05

Oy Için Olmasın - Milletin ücretsiz olarak rahatça park edilen bir yerin ne hakla hangi düşünce tarzıyla Kocaelispor peşkeş çekiyorsunuz yardım içinse kocaeli de birçok yoksul fukarası var daha birçok spor kulübü var ama milletin malınl yeyin yedirin beyler siz herhalde ahiretede inanmıyosunuz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 12:06
04

Izmitli - ücretsiz,halka hizmet,kamu malı,sosyal devlet,hepsi yalan kim gelirse gelsin filim hep aynı,neymiş kocaeli spor,birileri bu kocaeli spora zorla para toplayamaz,tek spor da futbol değil toplanacaksa,hemen bu yanlıştan dönün fatura acı olur sandıkta,birileri kocaeli sporu seviyorsa oynayan futbolcularla çalışan görevliler para almasında göreyim bakayım,topcular mersedesle bmw gezsin yardım edin ferari alalım,sanki dünya kupası kaldırmışlar.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 12:00
03

Emekli - Sanki Kocaelispora icin baska kaynak imkanı yok...vatandaş mı kocaelispor mu demisler...vatandaşsız hangi spor klubü yasayabilir...o zaman mac gunleri tramvayı ucretsiz yapın da gorelim ne kadar adil ve vatandaş ve klup sevdalısınız !

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 11:29
02

B - Banane kocaelispordan arkadaş karnımızı mı doyuruyor gözünüz vatandaşın cebinde ki 3 kuruş parada

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 11:16
01

Paşalı - Rant rant hep rant. Kocaeli spora cebinizdan para çıkmasın. Milletin parasını peşkeş çekin. Salın Hürriyetten milletin lehine kalmasını beklerdim.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 10:40
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