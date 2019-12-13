Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!

Hürriyet Adıgüzel - KOCAELİSPOR KAMU KURUMU DEĞİLDİR. ÖZEL BİR ŞİRKETTİR.

Kocaelispor, Çakmak market ,Teknosa , Beko gibi özel bir anonim şirkettir. Bir gıda maddesi ihtiyacınız olduğunda Çakmak marketten nasıl parasını veriyorsanız parasını verip alırsınız. Futbol maçı izlemek istiyorsanızda parasını verip maçı izlersiniz.Siz, kamu kaynaklarını ve kamu alanını bedava özel bir şirkete peşkeş çekemezsiniz.Bu kentte , maça hiç gitmeyen binlerce insan var ama bu kişiler belki her hafta sonu bu kamuya alandan ücretsiz faydalanıyordu.Sn Tahir Büyükakın ve Sn Fatma K. Hürriyet'in bu imkanı vatandaştan almalarını hoş karşılamıyorum.Bir şirketi kayırıyorlar ancak binlerce vatandaşı yok sayıyorlar.Seçimde görüşürüz.