İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’nde emekli olduktan sonra 1990 ve 2000’li yıllarda eski Doğru Yol Partisi Kocaeli Teşkilatında uzun yıllar siyaset yapan, bir dönem İzmit Belediye meclis Üyeliği görevini de üstlenen Nusret Demirpençe, ilimizdeki sağ siyasetin duayen saygın isimlerindendi. Semra Üner ve Yasemin Yenal isminde iki kız babası olan Nusret Demirpençe, bugün cuma namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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İzmit'in duayen siyasetçisi hayatını kaybetti
İlimizin siyasetteki duayen isimleri arasında yer alan Nusrettin Demirpençe 95 yaşında hayatını kaybetti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz