İzmit'in duayen siyasetçisi hayatını kaybetti

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’nde emekli olduktan sonra 1990 ve 2000’li yıllarda eski Doğru Yol Partisi Kocaeli Teşkilatında uzun yıllar siyaset yapan, bir dönem İzmit Belediye meclis Üyeliği görevini de üstlenen Nusret Demirpençe, ilimizdeki sağ siyasetin duayen saygın isimlerindendi. Semra Üner ve Yasemin Yenal isminde iki kız babası olan Nusret Demirpençe, bugün cuma namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.