Davutoğlu'ndan laiklik vurgusu

AKP'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı'na verilmişti.

Davutoğlu, Ankara Bilkent Otel'de kameralar karşısına çıkarak, yeni kurdukları Gelecek Partisini ve partinin kurucularını tanıtıyor.

AKP'nin kuruluşunda da Bilkent Oteli'nin özel bir yer vardı. 2001 yılında AKP'nin temel ilkeleri, Bilkent Oteli Konferans Salonu'nda 74 kurucu üye ve partiyi destekleyen bağımsız milletvekillerinin katıldığı programda okunmuştu.

Ahmet Davutoğlu salona eşi Sare Davutoğlu'yla birlikte giriş yaptı.

Ahmet Davutoğlu basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gelecek milletimizindir gelecek Türkiye'nindir diyerek partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz.

1968 kuşağının idealist anlayışını yaşayanımız da var 12 Eylül’ü aynı koğuşta geçirenimiz de var. O günlerce yıllarca özgürce doğan bir güneşi bir şafak vaktinde seyredebilmek için gün sayanlarımız da var. Yeni ümitlerle birlikte doğanlar da var.

Aynı yıllarda kıyafeti nedeniyle bütün geleceği kararanlar da var. Ve nihayet 15 Temmuz’da hain bir çeteye karşı omuz omuza vermiş kahramanlar da var.

Düşüncelerini ifade etmekten dahi mahrum bırakılanlar, fikir ve bilim kurumlarının tasfiye edilişlerine şahitlik etmek zorunda kalanlar da var. Üç nesil olarak bir arada buradayız. Farklı yaşlardayız ama hepimiz genciz genç kalacağız.

Farklı inançlara mensup, farklı etnik kökenlerden gelen ancak bu aziz toprakları vatan bilen bir topluluğuz. Farklı kökenlerdeniz ama hepimiz eşit ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Üç nesil olarak çok sancılar yaşadık çok açılar gördük ama nefrete değil sevgiye, korkuya değil ümide ayarlıyız. Geçmişe ağır yakmaya değil ortak bir gelecek kurmaya, yeni şeyler söylemeye geliyoruz.

Zamanı geçmiş eski sözleri tekrar etmeye değil yeni şeyler söylemeye geliyoruz. Susmaya değil konuşmaya, bağırmaya değil sakince anlatmaya geliyoruz.

Geleneğe saygılı, modern ve çağdaş, küresel bir siyaset anlayışını benimsiyoruz. Siyasetimizin temeli insan onurunu korumak ve yüceltmektir.

Hedefimiz can ve mal güvenliği, örgütlenme ve eleştiri özgürlüğünü tam anlamıyla sağlayan hukuk düzenidir.

Basının baskı altında olmadan, gazetecilerin keyfi yargılanmadığı bir düzeni inşa edeceğiz.

Anadilin eğitim ve sosyal hayatta kullanılması aidiyet sürecini güçlendirecektir.

Siyaset alanında herkes kendi imtihanını vermeli ama dini değerleri bu imtihan sathına asla sokmamalıdır.

Devlet içerisindeki paralel yapılanmalara izin verilmeyecektir.