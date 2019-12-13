Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yaklaşık bir yıl önce bir otelin ruhsatını çıkarttırabileceğini söyleyerek Bahadır isimli bir vatandaştan 30 bin lira para aldığı iddia edilmiş ve mağdur edildiğini iddia eden vatandaşın MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ile il binasında yaptığı özel görüşmenin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Rüşvet iddiası ile ilgili ortaya çıkan görüntülerin ardından MHP Kocaeli İl Teşkilatı'nda istifa depremi yaşandı. İl Başkan Yardımcısı Avukat Doğan Bekiroğlu ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bozkurt görevlerinden istifa ettiler. Her iki ismin de, İl Başkanı Ünlü'ye tepki olarak istifa ettikleri öğrenilirken, Ünlü'nün görevine devam etmesi durumunda istifaların artabileceği belirtildi.
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MHP'de bir rüşvet istifası daha!
MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün bir otelin ruhsat sorununu 'halletmek' için rüşvet aldığı iddiası Kocaeli teşkilatında istifa depremine neden oldu.
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Yorumlar
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Hürriyet Adıgüzel - Böyle bir ses ve görüntü kaydı var.MHP il yönetimdeki görevli paranın ödeneceğini söylüyor.bunu söylediğine göre ben bu paranın daha önce alındığını anlıyorum.Ve de ruhsat alınmadığından dolayı vatandaş parayı geri istiyor.Para hala geri verilmeyince MHP il yönetiminden iki görevli il yönetiminden istifa ediyor. Ama hala MHP il başkanı Aydın Ünlü'den ses yok.Anlayan beri gelsin.
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