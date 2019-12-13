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Dikkat! Çok kullanılan bina taşınıyor...

Kocaeli Fuar alanında bulunan Kent Kart Merkezi, Mimar Sinan Köprüsü’ne taşınıyor.

Nazım Özgün Erbulan
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Fuarı’nda bulunan uzun yıllardır hizmet veren Kent Kart Merkezi, Mimar Sinan Köprüsü’nde bulunan öncesinde kafe olarak kullanılan yere taşınıyor. Önceki yıllarda Haura Kafe adı altında hizmet veren yer 2 kere ihaleye çıkmış ancak talip olmaması nedeniyle boşta kalmıştı.  Edinilen bilgilere göre Mimar Sinan Köprüsü’ndeki kafenin olduğu yer Seyahat Kartları Merkez Ofisi olarak kullanılacak. Fuar’da bulunan merkez ofisinden Mimar Sinan Köprüsü’ndeki yeni yere taşınma işlemi yakında gerçekleşecek.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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