Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Fuarı’nda bulunan uzun yıllardır hizmet veren Kent Kart Merkezi, Mimar Sinan Köprüsü’nde bulunan öncesinde kafe olarak kullanılan yere taşınıyor. Önceki yıllarda Haura Kafe adı altında hizmet veren yer 2 kere ihaleye çıkmış ancak talip olmaması nedeniyle boşta kalmıştı. Edinilen bilgilere göre Mimar Sinan Köprüsü’ndeki kafenin olduğu yer Seyahat Kartları Merkez Ofisi olarak kullanılacak. Fuar’da bulunan merkez ofisinden Mimar Sinan Köprüsü’ndeki yeni yere taşınma işlemi yakında gerçekleşecek.
Bugün 11:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:59 TSİ
Dikkat! Çok kullanılan bina taşınıyor...
Kocaeli Fuar alanında bulunan Kent Kart Merkezi, Mimar Sinan Köprüsü’ne taşınıyor.
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Muhabir Nazım Özgün Erbulan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz