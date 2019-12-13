Sokak hayvanları için anlamlı proje

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Kulübü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda hayata geçirilen proje takdir topladı. Bu kapsamda sokak hayvanları için hazırlanan toplam 25 kulübe, Kocaeli Üniversitesi’nin Umuttepe yerleşkesinde ihtiyaç olan alanlara yerleştirildi.

ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Ürünler, 2-6 Aralık tarihlerinde, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi giriş holündeki galeride sergilendi. Kulüp üyeleri ve koordinatörler Doç. Dr. Ruveyda Kömürlü, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Seza Yiş, Araştırma Görevlisi Seda Kaplan Çinçin, katkıları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye teşekkür etti.