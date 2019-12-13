Kocaelili çiftçilerden Hürriyet’e “Halk Süt” teşekkürü!

Kocaeli çiftçileri halk süt projesini heyecanla bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesinin ortak yürüteceği 'Halk Süt' projesini değerlendiren İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e Kocaelili çiftçiler adına teşekkür etti. Karaaslan, “Halk süt bizi heyecanlandıran bir proje. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet başkanımızın çok güzel bir projesi. Kendisine tekrardan çiftçiler adına teşekkürlerimi iletmek isterim” ifadelerini kullandı.

PAZAR SORUNUMUZ ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK

“Bizler bu projeyi canı gönülden destekliyoruz. Bununla ilgili Türkiye’de üç dört ilinde farklı çalışmalar yapıldı. Halk süt projesi kırsal bölgelerde üreticinin sütünü yerel yönetimler alarak, pazarlayıp satacak. İzmit Belediye Başkanımız bu konuyu önümüze getirdi. Süt birlikleri ile bir araya geldik. Komisyon kuruldu. Komisyonumuz çalışıyor. Günlük ne kadar süt toplayabiliriz? Süt kapasitemiz ne kadar? Sütü nasıl toplarız tek tek bunlarla ilgili toplantı yaptık. Kandıra’nın köylerini tek tek inceledik. Günlük olarak satacak pazarını bulmak zorundasınız. İstanbul büyükşehir belediyesi Pazar sorununu çözdü. İstanbul alacak.”

FİYAT DENGESİZLİĞİ SON BULACAK

“Çiftçimizin en büyük sorunu süt fiyatı dengesizliğidir. Bakın süt konseyi fiyatı açıklıyor. Burada bir sıkıntı var. 2,3 olarak fiyat açıklıyor, üreticinin eline geçen 1,8’dir. İşte bu fiyat dengesizliği ortadan kalkacak. İzmit Belediyesi’nin garantörlüğünde sütler toplanacak ve fiyat dengesizliği ortadan kalkacak. Bunun yasal mevzuatı üzerinde çalışılıyor. En kısa zamanda bu sütü toplayacağımıza inanıyorum. Bir diğer konu ise sütün kalitesi olacak. Süt direk toplandıktan sonra tüketiciye aktarılamıyor. Şunu söylemem gerekir bu halk süt projesi çiftçimizi heyecanlandıra bir projedir.”