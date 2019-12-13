Kullarspor yönetim şampiyon U-14’ü ödüllendirdi

-14 Ligi E Grubu’nda şampiyonluğunu ilan eden İlimtepe Kullar geçtiğimiz hafta sonu Karamürselspor ile yapacağı maçın ardından tur atmak istiyordu. Ancak Karamürselspor Kulübü, Futbol İl Temsilciliği’ne gönderdiği yazılı dilekçede sınavlar olduğu gerekçesi ile maça çıkamayacaklarını belirtmiş ve maç oynanamamıştı.

ÇELİKYILMAZ TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşanan bu olay üzerine Kullarspor Kulübü Yönetimi 14 yaş grubu takımını özel olarak ödüllendirdi. Tüm sporculara madalya takdim eden yönetim, takımı yemekte ağırladı. Teknik Sorumlu Abdullah Çelikyılmaz nazik düşüncelerinden ötürü Başkan Fahri Altıntaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.