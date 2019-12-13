Aslen Kandıralı olan ve bu sezon Başakşehir’in formasını giyen Berkay Özcan büyük bir gurur yaşattı. Berkay’lı Başakşehir, Bundesliga lideri Borusia Mönchengladbach'ı, 1-0 geriye düştüğü deplasmanda İrfan Can Kahveci ve Crivelli’nin golleri 2-1 mağlup etti ve 10 puanla lider olarak UEFA Avrupa Ligi’nin son 32 turuna adını yazdırdı. Berkay, 88. dakikada Mehmet Topal’ın yerine oyuna girdi.
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Berkay Özcan’lı Başakşehir, Almanya’da turladı
Aslen Kandıralı olan ve bu sezon Başakşehir’in formasını giyen Berkay Özcan büyük bir gurur yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz