Berkay Özcan’lı Başakşehir, Almanya’da turladı

Aslen Kandıralı olan ve bu sezon Başakşehir’in formasını giyen Berkay Özcan büyük bir gurur yaşattı. Berkay’lı Başakşehir, Bundesliga lideri Borusia Mönchengladbach'ı, 1-0 geriye düştüğü deplasmanda İrfan Can Kahveci ve Crivelli’nin golleri 2-1 mağlup etti ve 10 puanla lider olarak UEFA Avrupa Ligi’nin son 32 turuna adını yazdırdı. Berkay, 88. dakikada Mehmet Topal’ın yerine oyuna girdi.