Belediye Derincespor’un başarılı stoperlerinden, saygınlığı ve efendiliği çok sevilen futbolcusu Muhammet Fatih Yıldırım’ın babası Ayhan Yıldırım vefat etti. Merhumun cenazesi bugün Mehmet Ali Paşa Camii’nde Cuma Namazı’nın ardından kılınan cenaze namazına müteakip İzmit Kent Mezarlığı’na (Üçtepeler) defnedildi.
Bugün 11:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:10 TSİ
Muhammed Fatih’in babası vefat etti
Belediye Derincespor’un başarılı stoperlerinden, saygınlığı ve efendiliği çok sevilen futbolcusu Muhammet Fatih Yıldırım’ın babası Ayhan Yıldırım vefat etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Mülayim Çoksert - Dün perşembeydi, bugün cuma.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.