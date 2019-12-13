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Muhammed Fatih’in babası vefat etti

Belediye Derincespor’un başarılı stoperlerinden, saygınlığı ve efendiliği çok sevilen futbolcusu Muhammet Fatih Yıldırım’ın babası Ayhan Yıldırım vefat etti.

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Belediye Derincespor’un başarılı stoperlerinden, saygınlığı ve efendiliği çok sevilen futbolcusu Muhammet Fatih Yıldırım’ın babası Ayhan Yıldırım vefat etti. Merhumun cenazesi bugün Mehmet Ali Paşa Camii’nde Cuma Namazı’nın ardından kılınan cenaze namazına müteakip İzmit Kent Mezarlığı’na (Üçtepeler) defnedildi.

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Yorumlar

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