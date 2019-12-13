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Muhammed Fatih’in babası vefat etti

Belediye Derincespor’un başarılı stoperlerinden, saygınlığı ve efendiliği çok sevilen futbolcusu Muhammet Fatih Yıldırım’ın babası Ayhan Yıldırım vefat etti.