İzmit Belediyespor basketbol takımının başarılı koordinatörü Cengiz Kahraman, ara transfere kesinlikle karşı olduklarını belirterek, mevcut kadroyla yola devam edeceklerini söyledi. Bir zamanların Brisaspor ve Kağıtspor’unun da konu edildiği söyleşide Spor Müdürümüz Hakan Yağcıoğlu’na görüşlerini aktaran Cengiz Kahraman “Şu an için takımın kadrosu yeterlidir ve takviyeye gerek yoktur. Biz sezon başı kadromuzu kurduk ve ligde mücadelemizi sürdürüyoruz. Herhangi bir transfer düşünmüyoruz. Takımımız bize yeter” dedi. Brisa ve Kağıtspor’un bir zamanlar geldiği çizgiye dikkat çeken Kahraman “bu kentin çocuklarına basketbol öğretiyoruz ve onları yarınlara hazırlanıyoruz, tabii ki çıta çok yükseldi. Süper lig’de yer alabilmek mucize gibi bir şey ve biz bunu yaşıyoruz. Kalıcı olduk. Bundan sonra da geleceğe dev adımlar atmak istiyoruz” dedi.
Bugün 11:35 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:38 TSİ
Kahraman: Transfer yok
İzmit Belediyespor basketbol takımının başarılı koordinatörü Cengiz Kahraman, ara transfere kesinlikle karşı olduklarını belirterek, mevcut kadroyla yola devam edeceklerini söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz