Kahraman: Transfer yok

İzmit Belediyespor basketbol takımının başarılı koordinatörü Cengiz Kahraman, ara transfere kesinlikle karşı olduklarını belirterek, mevcut kadroyla yola devam edeceklerini söyledi. Bir zamanların Brisaspor ve Kağıtspor’unun da konu edildiği söyleşide Spor Müdürümüz Hakan Yağcıoğlu’na görüşlerini aktaran Cengiz Kahraman “Şu an için takımın kadrosu yeterlidir ve takviyeye gerek yoktur. Biz sezon başı kadromuzu kurduk ve ligde mücadelemizi sürdürüyoruz. Herhangi bir transfer düşünmüyoruz. Takımımız bize yeter” dedi. Brisa ve Kağıtspor’un bir zamanlar geldiği çizgiye dikkat çeken Kahraman “bu kentin çocuklarına basketbol öğretiyoruz ve onları yarınlara hazırlanıyoruz, tabii ki çıta çok yükseldi. Süper lig’de yer alabilmek mucize gibi bir şey ve biz bunu yaşıyoruz. Kalıcı olduk. Bundan sonra da geleceğe dev adımlar atmak istiyoruz” dedi.