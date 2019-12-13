Benan ve Berat’ın hedefi: Milli Takım

Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün İkizleri Benan ve Berat Demircioğlu kardeşlerin hedefi Milli Binici yükselmek. Kocaeli Atlı Spor Kulübü altyapısından yetişen Benan ve Berat, yarışlarda kupaları toplayarak başarılarına yenilerini ekliyor. Şule Elif ve Mücahit Demircioğlu çiftinin ikiz çocukları Benan ve Berat, tecrübeli antrenörleri İhsan Güler ve Merve Balcıoğlu yönetiminde antrenmanlarını sürdürürken, ilkokulu Atafen’de bitirdi. Şimdi deNadide Kolejinde 6’ncı sınıfta eğitim görüyor. Babaları Mücahit Demircioğlu’nun köy hayatında at binme tutkusu ile Kocaeli Atlı Spor Kulübüne getirdiği Benan ve Berat’ın hedefi, Milli takıma yükselerek ülkemizi uluslar arası alanda temsil etmek. Sağlık alanından Kocaeli’nin tanınmış isimlerinden Dr. İbrahim Kahraman’ın da torunları olan Benan ve Berat Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün deneyimli antrenörleriyle geleceğe hazırlanıyor.