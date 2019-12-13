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İzmitli gençler, geleceğe hazırlanıyor!

Zafer Durmaz’ın kurucusu olduğu ve önemli başarılara imza atan İzmit Gençler Birliği alt yapı takımları arı gibi çalışıyor.
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Zafer Durmaz’ın kurucusu olduğu ve önemli başarılara imza atan İzmit Gençler Birliği alt yapı takımları arı gibi çalışıyor. Yengeçler, kentin sembollerinden biri olan deniz canlısını da örnek alarak, rakipleri yengeç gibi ısırdıklarını söyleyerek, “Bizim önümüzde kimse duramaz. Spor yapıyoruz ve bu da eğitimimize katkı sağlıyor. Daha zinde ve derslerimizde daha başarılı oluyoruz. Mutluyuz. Tüm arkadaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz” dediler.

Bugün 11:38 TSİ - Spor

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