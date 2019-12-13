Zafer Durmaz’ın kurucusu olduğu ve önemli başarılara imza atan İzmit Gençler Birliği alt yapı takımları arı gibi çalışıyor. Yengeçler, kentin sembollerinden biri olan deniz canlısını da örnek alarak, rakipleri yengeç gibi ısırdıklarını söyleyerek, “Bizim önümüzde kimse duramaz. Spor yapıyoruz ve bu da eğitimimize katkı sağlıyor. Daha zinde ve derslerimizde daha başarılı oluyoruz. Mutluyuz. Tüm arkadaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz” dediler.
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İzmitli gençler, geleceğe hazırlanıyor!
Zafer Durmaz’ın kurucusu olduğu ve önemli başarılara imza atan İzmit Gençler Birliği alt yapı takımları arı gibi çalışıyor.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz