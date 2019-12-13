Magna ve BFM kazandı

Turkuaz Turnuvası olanca hızıyla sürüyor. 2.Hafta maçları devam ediyor. Magna takımı Assan Hanil’i 4-2 yenerken, BFM Soğutma Maximum Güvenlik karşısında 3-1 galip geldi.
MAGNA: 4-ASSAN HANİL: 2
STAT: Ferruh Duygu
HAKEM: Berkay Bostan***
MAGNA: Sertan***, Ufuk***,Suat***, Anıl***(Mert**), Ahmet Tetik*** (Ahmet**) İbrahim***(Oğuzhan**), Doğukan***(İbrahim Kaba**),Gökhan***(Sedat**) Erkan***(Emre***)
ASSAN HANİL: Abdurrahman**, Gökhan**, Caner**(Aliş**), Mesut** Yunus**(İsmail**), İskender**, İbrahim**(Samet**), Burak**, Arif**
GOLLER: Gökhan (3), Emre (MAGNA) , İbraihm , Burak (P) (ASSAN HANİL)
BFM SOĞUTMA: 3-MAXİMUM GÜVENLİK: 1
STAT: Ferruh Duygu
HAKEM: Berkay Bostan***
BFM SOĞUTMA: Birtan***, Engin***, Yaşar***, Nazif***(Ramis**), Burak Özen***, Burak***, Önder***, Melih***, Hamza***
MAXİMUM GÜVENLİK: Furkan**,Ümit**, Nebil**, Emrah**, Engin**, Soner**, İbrahim**, Furkan**, Taygun**
GOLLER: Yaşar, Önder (P) (BFM SOĞUTMA),Ümit , Engin (K.K) (MAXİMUM GÜVENLİK)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz