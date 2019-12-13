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Magna ve BFM kazandı

Turkuaz Turnuvası olanca hızıyla sürüyor. 2.Hafta maçları devam ediyor. Magna takımı Assan Hanil’i 4-2 yenerken, BFM Soğutma Maximum Güvenlik karşısında 3-1 galip geldi.

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Turkuaz Turnuvası olanca hızıyla sürüyor. 2.Hafta maçları devam ediyor. Magna takımı Assan Hanil’i 4-2 yenerken, BFM Soğutma Maximum Güvenlik karşısında 3-1 galip geldi.

MAGNA: 4-ASSAN HANİL: 2

 STAT: Ferruh Duygu

HAKEM: Berkay Bostan***

MAGNA:  Sertan***, Ufuk***,Suat***, Anıl***(Mert**), Ahmet Tetik*** (Ahmet**) İbrahim***(Oğuzhan**), Doğukan***(İbrahim Kaba**),Gökhan***(Sedat**) Erkan***(Emre***)  

ASSAN HANİL:  Abdurrahman**, Gökhan**, Caner**(Aliş**), Mesut** Yunus**(İsmail**), İskender**, İbrahim**(Samet**), Burak**, Arif**

GOLLER:  Gökhan (3), Emre (MAGNA) , İbraihm , Burak (P) (ASSAN HANİL)

 BFM SOĞUTMA: 3-MAXİMUM GÜVENLİK: 1

 STAT: Ferruh Duygu

HAKEM: Berkay Bostan***

BFM SOĞUTMA: Birtan***, Engin***, Yaşar***, Nazif***(Ramis**), Burak Özen***, Burak***, Önder***, Melih***, Hamza***

MAXİMUM GÜVENLİK: Furkan**,Ümit**, Nebil**, Emrah**, Engin**, Soner**, İbrahim**, Furkan**, Taygun**

GOLLER: Yaşar, Önder (P) (BFM SOĞUTMA),Ümit , Engin (K.K) (MAXİMUM GÜVENLİK)

 

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