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Kocaeli'de su kesintisi!

İSU ekipleri tarafından Gebze'de 1200’lük CTP ana isale hattı üzerinde yapılan deplase çalışmaları sırasında meydana gelen arıza nedeniyle Cumartesi gece 23.00'a kadar su verilmeyecek

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İSU, Gebze'de 1200’lük CTP ana isale hattı üzerinde yapılan deplase çalışmaları sırasında meydana gelen arıza nedeniyle su verilemeceyek mahalleleri açıkladı. Buna göre, Cumartesi akşam saat 23.00'a kadar su verilmeyecek mahalleler şu şekilde: Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan,Yavuz Selim, Ulus, ve Hürriyet Mahallesi üstü Kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış ve Tavşanlı Mahallelerinin tamamına su verilmeyecek. Yetkiler, vatandaşların ellerindeki suyu idareli kullanması gerektiğini belirtti. 

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