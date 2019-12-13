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Kocaeli Valiliği taşınacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı 1. Birleşimi dün İzmit Fuar Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste toplam 114 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı
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Kocaeli Valiliği’nin mevcut kompleksi içinde hizmet veren binaların kurumlara yetersiz gelmesi sebebiyle Kartepe Dumlupınar Mahallesi’ndeki 49 dönümlük (EDOK askeri alan) alana ek bina yapılması için yer tahsisi yapıldı. Maddeyle ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Bilindiği üzere yeni adliye binası da orada yapılacak. Valilik de bunu talep etti. Toplam Bin 300 dönümlük bir alan. Biz doğru bulduk” dedi. CHP’li Orhan Tanış ise “Kocaeli Valiliği alan yetersizliğini gerekçe göstererek askeri alandaki 49 dönümlük bir alan istiyor. 4 yıl önde yapılan valilik alanı, projesi doğru seçilmemiş ölü alanları çok olan bir alan. Kamu kaynaklarının akılcı ve verimli kullanılması gerekir. Alan israfına ve yapım maliyeti açısında kaynak israfına neden olan bu hatalı projenin sorgulanması gerekir” dedi. 

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Yorumlar

(3)
03

B - Yazık günah yine bizim cebimizde ki paralara göz koydular

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 12:28
02

Ramiz Karaeski - Yahu arkadaş kaç yıllık tesis yeni! valilik kompleksi siz kafayı mı yediniz?? Siz hiç hesap kitap yapmaz mısınız yeni bir proje yaparken kaç tane birim olacak,metrekare olarak,kat olarak yeter mi yetmez mi diye?Madem yetmeyecek Kolordu arazisinin bir kısmını zamanında kamulaştırıp Valiliği buraya yapsaydınız ya!! Bizden adam olmaz yemin ediyorum.Kamu kaynakları böylesine çarçur edilip yağmalanmaz.Yazık....

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 12:10
01

ayhan - harca babam harca devletin malını parasını yıkın o binayı nasılsa beleş

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 12:04
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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