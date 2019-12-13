Kocaeli Valiliği taşınacak!

Kocaeli Valiliği’nin mevcut kompleksi içinde hizmet veren binaların kurumlara yetersiz gelmesi sebebiyle Kartepe Dumlupınar Mahallesi’ndeki 49 dönümlük (EDOK askeri alan) alana ek bina yapılması için yer tahsisi yapıldı. Maddeyle ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Bilindiği üzere yeni adliye binası da orada yapılacak. Valilik de bunu talep etti. Toplam Bin 300 dönümlük bir alan. Biz doğru bulduk” dedi. CHP’li Orhan Tanış ise “Kocaeli Valiliği alan yetersizliğini gerekçe göstererek askeri alandaki 49 dönümlük bir alan istiyor. 4 yıl önde yapılan valilik alanı, projesi doğru seçilmemiş ölü alanları çok olan bir alan. Kamu kaynaklarının akılcı ve verimli kullanılması gerekir. Alan israfına ve yapım maliyeti açısında kaynak israfına neden olan bu hatalı projenin sorgulanması gerekir” dedi.