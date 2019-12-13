Büyükakın'dan Hürriyet'e şok soru!

Toplu taşıma görüşmeleri hakkında Büyükakın’a yetki verilmesi maddesi, dün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Bazı otopark yerlerinin bakım, onarım, işletme maddesinin Kocaelispor’a tahsisi ile ilgili madde hakkında Büyükakın, “Bunu direkt geçelim diyorum. Milli İrade Meydanı, Kartepe Ormanya ve İzmit’teki yol üstü otoparklarının işletmesini Kocaelispor Kulüp Derneği’ne tahsis edilmesini öneriyoruz 5 yıllığına” dedi. Hürriyet Perşembe Pazarı vatandaşa sıkıntı çıkartabilir dedi. Büyükakın ise “Vatandaşa mı Kocaelispor’u mu seçeceksiniz dedi. Hürriyet, “Perşembe pazarı ücretsiz. El birliğiyle göğüsleyelim” ifadelerinde bulundu. Büyükakın da “Biz yanlış duyduk, vatandaşa olumsuz olarak sunalım dediniz sandım” dedi.