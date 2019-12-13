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Büyükakın'dan Hürriyet'e şok soru!

Önceki gün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet arasında gerçekleşen diyalog dikkat çekti

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Toplu taşıma görüşmeleri hakkında Büyükakın’a yetki verilmesi maddesi, dün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Bazı otopark yerlerinin bakım, onarım, işletme maddesinin Kocaelispor’a tahsisi ile ilgili madde hakkında Büyükakın, “Bunu direkt geçelim diyorum. Milli İrade Meydanı, Kartepe Ormanya ve İzmit’teki yol üstü otoparklarının işletmesini Kocaelispor Kulüp Derneği’ne tahsis edilmesini öneriyoruz 5 yıllığına” dedi. Hürriyet Perşembe Pazarı vatandaşa sıkıntı çıkartabilir dedi. Büyükakın ise “Vatandaşa mı Kocaelispor’u mu seçeceksiniz dedi. Hürriyet, “Perşembe pazarı ücretsiz. El birliğiyle göğüsleyelim” ifadelerinde bulundu. Büyükakın da “Biz yanlış duyduk, vatandaşa olumsuz olarak sunalım dediniz sandım” dedi. 

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Yorumlar

(4)
03

SEDAT KESER - AYNEN KOCAELiSPORA KAYNAK AKTARMAK iSTEYEN ZiHNiYET KAMU ALANLARINI PEşKEş çEKMEYiN VATANDAş GüN GELiR BUNUN HESABINI SiZLERE SORAR NE OLDUğUNU ANLAYAMAZSINIZ

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 13 Aralık 14:50
02

Bakan41 - Devlet Hastanesinde zaten yeterli otopark yok. Hastalar araçlarını oraya bırakıyor. Birde orayı paralı yapın. Vurun millete. Teşekkürler Fatma Hürriyet Kaplan'a. AKP zihniyeti hep zenginden yana. Fakiri düşünen yok.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 13 Aralık 14:37
04

41keremasallah - @Bakan41 02 nolu yoruma cevabı: Okuyup anlaman kıt sanırım. Başkanda halktan yana. Hemen saldırın..

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 13 Aralık 15:58
01

İzmi̇tli̇ - YOL ÜSTÜ OTOPARKLARI ZATEN PARALI.PERŞEMBE PAZARINDAKİ OTOPARKI NİYE PARALI HALE GETİRİYOSUN.İŞTE AKEPE ZİHNİYETİ BEN YAPTIM OLDU MANTIĞI.VATANDAŞ PERŞEMBE PARKI OTOPARKINI ÜCRETSİZ KULLANIYOR,BIRAK KULLANSIN.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 14:21
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