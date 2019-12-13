İzmit Alikahya'da sıra polemiği

Olay, İzmit'te bulunan Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, Derya D. isimli vatandaş, rahatsızlanan çocuğunu Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Memura çocuğunun durumunu anlatan ve muayene olması gerektiğini belirten Derya D.'ye, çocuğunun ismini kağıda yazması söylendi. Çocuğunun ismini beyaz bir kağıda yazan kadın beklemeye başladı.

'SADECE 5 KİŞİYE SIRA VERİLECEK'

Bir süre bekledikten sonra yeniden memur ile iletişime geçen Derya D. memurun kendisine, "Listede olan ilk 5 kişiye sıra verilecek, daha fazla kişiyi alırsak doktor kızar" dediğini belirtti. Hastanede tek doktor olduğunu belirten Derya D., kendilerine acile gitmelerinin söylendiğini ancak çocuğunun acillik durumu olmadığını aktardı.

'BÖYLE ŞEY OLUR MU?'

Konu hakkında açıklama yapan Derya D., "Bize en erken rendevu 24 Aralık'a veriliyor. Biz çocukların ne zaman hasta olacağını nereden bilelim. Geldik muayene olmak için, bize acile git diyorlar. Benim çocuğum acillik değil ama muayene olması gerekiyor. Uzmana görünmesi gerekiyor ama bize hastanede tek doktor var, ona da sıra veremeyiz diyorlar. Bu yapılan çok yanlış" dedi.