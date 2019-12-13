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İzmit Alikahya'da sıra polemiği

İddialara,göre Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana gelen olayda, bir vatandaş ile memur arasında sıra krizi yaşandı

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Olay, İzmit'te bulunan Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, Derya D. isimli vatandaş, rahatsızlanan çocuğunu Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Memura çocuğunun durumunu anlatan ve muayene olması gerektiğini belirten Derya D.'ye, çocuğunun ismini kağıda yazması söylendi. Çocuğunun ismini beyaz bir kağıda yazan kadın beklemeye başladı.

'SADECE 5 KİŞİYE SIRA VERİLECEK' 

Bir süre bekledikten sonra yeniden memur ile iletişime geçen Derya D. memurun kendisine, "Listede olan ilk 5 kişiye sıra verilecek, daha fazla kişiyi alırsak doktor kızar" dediğini belirtti. Hastanede tek doktor olduğunu belirten Derya D., kendilerine acile gitmelerinin söylendiğini ancak çocuğunun acillik durumu olmadığını aktardı.

'BÖYLE ŞEY OLUR MU?'

Konu hakkında açıklama yapan Derya D., "Bize en erken rendevu 24 Aralık'a veriliyor. Biz çocukların ne zaman hasta olacağını nereden bilelim. Geldik muayene olmak için, bize acile git diyorlar. Benim çocuğum acillik değil ama muayene olması gerekiyor. Uzmana görünmesi gerekiyor ama bize hastanede tek doktor var, ona da sıra veremeyiz diyorlar. Bu yapılan çok yanlış" dedi. 

Bugün 12:10 TSİ - Sağlık

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - İl sağlık müdürü görevinden alınmalıdır,bu ildeki sağlıkta yaşanan sıkıntılar azalmak bir yana artmaktadır,Cimer ve Bimer şikayetleri sayılarını Sağlık Bakanı görmüyor mu?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 15:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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