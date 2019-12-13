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İşte Kocaeli'nin vergi rekortmenleri!

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemi kurum ve gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı.
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Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemi kurum ve gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. 2018 yılı için en fazla vergi beyan eden kurum ve şahıslar belli oldu. Kocaeli’de 2018 vergilendirme dönemi yıllık kurumlar vergisi rekortmeni, Türkiye’nin ve Kocaeli’nin en büyük işletmesi olan Tüpraş oldu. Tüpraş’ın 2018 yılında tahakkuk ettiği vergi 208 milyon 15 bin 437,11 lira oldu. İlk 100 kurum vergisi rekortmeninden 40'ı şirket ismini açıklamadı. İlk 10'da 2., 3., 4., 5., ve 7. sıradaki kurumlar ismini gizlerken, 6. sırada 28 milyon 563 bin 304,57 TL vergi ile Legrand Elektrik San. A.Ş. yer aldı. 8. sırada 28 milyon 73 bin 62,50 TL ile Koruma Klor, 9. sırada 23 milyon 405 bin 732,58 TL ile Namet Gıda, 10. sırada 23 milyon 209 bin 155,76 TL ile Erdemir Çelik var.

BİRÇOK İSİM BELLİ DEĞİL 

2018 yılı gelirlerine göre Gelir vergisi listesinde ilk sırada bulunan mükellef ismini gizlerken, ikinci sırada ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetine göre Fahri Ateş var. Ateş, bu geliri üzerinden 2 milyon 848 bin 145,50 TL vergi ödedi. 3. ve 5. sıradaki mükellef de ismini gizlerken, 4. sırada bulunan Resul Tüfekçi 1 milyon 108 bin 121,68 TL vergi ödedi. İlk 10'da bulunan 5 kişi ismini açıklamazken, 6. sırada 1 milyon 85 bin 715 TL vergi ile İsmet Harmancı, 8. sırada 1 milyon 39 bin 308,94 TL vergi ile Cem Mızraklı, 985 bin 668,54 TL vergi ile Kemalettin Akkurt var. Gelir vergisi listesindeki ilk
100 kişiden 64'ünün ismini gizlediği görüldü.

İŞTE REKORTMENLERİN TAM LİSTESİ: 

gelir-vergisi-rekortmenleri-donusturuldu.xlsx

kurum-vergisi-rekortmenleri-donusturuldu.xlsx

Ekli Dosyalar

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