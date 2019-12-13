Doğa Koleji ile ilgili yeni gelişme

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, Doğa Koleji'nin satışı hakkında devam eden süreç ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Sürecin sonuna gelindiğini ve hayırlı olmasını dilediklerini kaydededen Saçaklıoğlu, "Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.