Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, Doğa Koleji'nin satışı hakkında devam eden süreç ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Sürecin sonuna gelindiğini ve hayırlı olmasını dilediklerini kaydededen Saçaklıoğlu, "Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
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Doğa Koleji ile ilgili yeni gelişme
Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, görüşmelerde sona gelindiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz