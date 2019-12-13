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Derince’de Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Derince’de düzenlenen törenle ilçede ikamet eden Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyaları ve Beratları takdim edildi. Törende konuşan Başkan Aygün, ülkemiz üzerine oynanan oyunların üstesinden birlik ve beraberlikle geleceğimizi söyledi

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1974 yılında Kıbrıs’a yönelik başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilerimiz için hazırlanan ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevci Töreni’ Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilerimize ve ailelerine madalyaları takdim edildi.

PROGRAMA İLGİ BÜYÜK

Katılımın son derece yoğun olduğu program Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Taşbaş, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Müftüsü Mecit Amil, meclis üyeleri, gaziler ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşti.

MİLLETİMİZ HUZURU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı yapan isim Derince Kaymakamı Cemil Aksak oldu.  Konuşmasında önemli mesajlar veren Kaymakam Aksak, “Devletimizin bugünkü konumunu ve milletimizin huzurunu borçlu olduğumuz gazilerimiz ve kıymetli aileleriyle bir arada olmaktan mutluyum ”dedi.

VESAYET SAVAŞLARI

Konuşmasına gazileri ve ailelerini selamlayarak başlayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Çok ulvi bir görevi yerine getirdiniz. Bizim bölgede yaşadığımız topraklar dünyada en pahalı topraklar. Ecdadımız bizlere böyle bir cennet vatan bıraktı ” dedi. Son konuşmayı yapan Derince Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, “Kahraman gazilerimiz ve ailelerinin böyle müstesna bir gün vesilesiyle aralarında bulunmaktan onur duyuyorum”dedi. Derince Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda düzenlenen program konuşmaların ardından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratlarının takdim edilmesiyle sona erdi.

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