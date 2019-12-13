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Muhtar dayanışması

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, mesleki dayanışmalarıyla da herkese güzel örnek oluyorlar.

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Körfez Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, mesleki dayanışmalarıyla da herkese güzel örnek oluyorlar. Aynur Şöhretli Yiğit; meslektaşı Aslı Ertik'in muhtarlığa yaptırmış olduğu kütüphaneye kitap bağışında bulunulması için güzel bir davranış sergileyerek, herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet etti.

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