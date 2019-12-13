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CHP'den Kızılay'a destek

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve yönetimi önceki gün Kızılay Gölcük Şubesi başkanı Orhan Barış’ı makamında ziyaret etti.
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CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve yönetimi önceki gün Kızılay Gölcük Şubesi başkanı Orhan Barış’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gürel, “Öncelikle yeni görevinizde başarılar dilerim. Kısa bir süre içerisinde yaptığını başarılı çalışmalarınızı yakında takip ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir çalışmalara imza atıyorsunuz. Az zaman içerisinde birçok yardıma muhtaç insanlara ulaştığınızı öğrendik. Bu önemli çalışmalarınızda memnun oldum. Olması gereken hizmeti en iyi şekilde veriyorsunuz. Biz CHP ilçe örgütü olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bildirir ve elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

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