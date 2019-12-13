CarrefourSA 100 yeni market açacak

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, 2020’de 100 CarrefourSA marketi ve dört Lezzet Arası restoranı açacaklarını duyurdu. Oran, ekonominin yılın ikinci yarısında toparlanmaya başladığını, bu durumu tüketici güven endeksi ve sektörel ciro endeksi ile gözlemleyebildiklerini, bu veriler ışığında 2020’de daha olumlu bir seyir beklediklerini söyledi.