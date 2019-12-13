Gebze Center’da doluluk oranını yüzde 91’e ulaştı

Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Ocak 2019 itibariyle Gebze Center AVM’nin yönetimini ve kiralamasını üstlenmiştik. Yaklaşık 130 mağazanın yer aldığı Gebze Center AVM, o dönemde yüzde 80 doluluk oranına sahip bir merkez idi. Doluluk oranını yüzde 11 artırdık” dedi.

Ziyaretçilerinin sadece alışveriş keyfini değil yaşamını da renklendiren Gebze Center AVM’nin yönetimi Ocak 2019 itibariyle FİBA CP çatısı altında faaliyet gösteren AVM kiralama ve yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management’a (FİBA CPM) devredilmişti. Fiba CPM yönetimi ile Gebze Center AVM’de son bir yılda yaşanan değişimler İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Perakende Günleri’nde düzenlenen özel bir toplantıda değerlendirildi. Etkinlik kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, Fiba CPM çatısı altında yaptıkları çalışmalara dikkat çekti.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Kahraman; “Tecrübelerimizi hem kendi ticari gayrimenkullerimize hem de diğer kurumlara aktarmak hedefiyle geçen yıl kurulan Fiba CPM, Fiba CP çatısı altında yürütülen, Türkiye’de ve global arenada kiralama, AVM ve varlık yönetimi, proje yönetimi, mimari tasarım ve inşaat yönetimi hizmetlerinin bir yansıması. Kiralama, AVM yönetimi, proje ve varlık yönetimi, entegre tesis yönetimi, mimari tasarım ve inşaat yönetimi, pazarlama ve kurumsal iletişim, iş geliştirme, insan kaynakları, finans ve mali işler ve hukuk alanlarında faaliyet gösteren Fiba CPM’de kiracı, müşteri ve yatırımcı taleplerini en verimli koşullarda bir araya getirerek, yönetilecek tüm projelere maksimum fayda sağlamak için çalışıyoruz. Hedefimiz, yönetim ve kiralamasını üstlendiğimiz merkezlerin ticari başarısını ve müşteri memnuniyetini arttırmak, ziyaretçiler için sürdürülebilir yüksek kalite standartlarını oluşturmak” dedi.

KAHRAMAN: AYLIK ZİYARETÇİ SAYIMIZ YÜZDE 1,5 ARTTI

Fiba CPM yönetimi altında faaliyetlerini sürdüren Gebze Center AVM için son bir yılda önemli aşamalar kaydettiklerini anlatan Kahraman, “Ocak 2019 itibariyle Gebze Center AVM’nin yönetimini ve kiralamasını üstlenmiştik. Yaklaşık 130 mağazanın yer aldığı Gebze Center AVM, o dönemde yüzde 80 doluluk oranına sahip bir merkez idi. Şu anda Gebze Center AVM’nin doluluk oranı yüzde 91‘e çıktı. Aylık ziyaretçi sayımızı yüzde 1,5 artırdık. Yaptığımız tüketici araştırmaları ile bölge halkının ve kiracılarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan konseptlere dikkat ederek mağaza çeşitliliğimizi ihtiyaca yönelik olarak daha da kuvvetlendirdik. Gebze Center AVM’nin; Adidas, Boyner, DeFacto, Flo, Kahve Dünyası, Kiğılı, Koçtaş, Koton, LC Waikiki, MediaMarkt, Migros, Mudo, Nike, Rossman, Teknosa, Watsons... gibi mağazalarıyla özel bir marka karması var. Ayrıca düzenlediğimiz sosyal aktivitelerle aileleri geri kazandık. Hedefimiz bu başarılarımızın üzerine güç katarak, yeni proje ve yeniliklerle ziyaretçi sayımızı yükseltmek” dedi.