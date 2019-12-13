Ford Trucks, İtalya pazarına adım atıyor

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya’da gerçekleştirdiği açılışların ardından Batı Avrupa’daki yayılımının ilk fazını İtalya ile tamamlıyor. Eskişehir’de Türk mühendislerinin emekleri ile üretilen ve 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi olan çekicisi F-MAX ile küresel büyüme planlarında yeni bir sayfa açan Ford Trucks, İtalya pazarına yeni distribütörü F-Trucks Italia ile gireceğini duyurdu.

Avrupa’da adım adım ilerliyor

Ford Trucks olarak, hızlı bir büyüme dönemine girdiklerini vurgulayan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “ITOY ödülünün ardından Rusya, Avusturya ve Slovenya’da ‘Yılın Kamyonu’ seçilen F-MAX’e Avrupa’dan gelen yoğun taleple birlikte büyüme planlarımızı erkene çekmiştik. Bu doğrultuda kısa süre önce girdiğimiz Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğümüz pazarlardan biri olan İtalya’daki yapılanmamızı da tüm hızıyla ilerletiyoruz ”dedi.