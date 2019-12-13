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Yıldız Entegre öğrencilerle buluştu

Yıldız Entegre, 18. Ulusal İç Mimarlık Öğrencileri Buluşması’nda (UİOB) öğrenciler ile bir araya geldi
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Her akademik dönemde farklı üniversitelerin İç Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen Ulusal İç Mimarlık Öğrencileri Buluşması’nın bu yıl ki durağı Eskişehir oldu. Yıldız Entegre sponsorluğunda düzenlenen etkinlik geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Her yıl mimarlık fakültesi öğrencileri tarafından farklı ev sahibi ekiplerle ve farklı şehirlerde düzenlenen Ulusal İç Mimarlık Öğrencileri Buluşması (UİÖB) bu yıl Eskişehir Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde, Yıldız Entegre’nin sponsorluğunda gerçekleştirildi.

 600 KİŞİ KATILDI

 ‘Tin - Tasarımın Özü, Sınırların Ötesi” sloganı ile düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 600 kişi katıldı. Alanında başarılı iç mimar, mimar, şehir ve çevre planlama, endüstriyel tasarım gibi farklı meslek gruplarından profesyoneller öğrencilerle bir araya geldi. Eğitime verdiği desteği aralıksız sürdüren Yıldız Entegre’nin sponsor olarak geleceğin tasarımcılarına destek verdiği etkinlikte, mimarlık, iç mimarlık ve tasarım alanından önemli isimler konuk konuşmacı olarak yer aldı.

ORMAN ÜRÜNLERİ

 Buluşmada öğrenciler Yıldız Entegre ürünleriyle tanışma, ürünlere ve sektöre dair soru sorma fırsatı buldu. Öğrencilere sektörel bakış açısı kazandırmak amacıyla “Tasarımda Orman Ürünleri” konu başlığı altında sunum yapan Yıldız Entegre, öğrencilere orman ürünlerinin mimari, iç mimari ve endüstriyel tasarımdaki önemine ilişkiler bilgiler paylaştı.

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