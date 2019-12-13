Romanlar için yeni uygulamalar hayata geçirilecek

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar yeni uygulamaları duyurmak amacıyla Cumhuriyet Parkı Omega Cafe’de basın toplantısı düzenledi. Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hazırlanan planlama, eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar; “Roman vatandaşların, iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklere kavuşturulması sağlanacak. Girişimcilik eğitimi programları ve mikro-kredi gibi finansal araçlar yoluyla destek verilmesi, daha fazla iş yeri açılması sağlanacak. Çocuk işçiliğini önlemek, çocuklarla gençleri eğitime ve bilgilerini, kabiliyetlerini geliştirecek etkinliklere yönlendirmek üzere gerekli tedbirler alınacak. Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, İŞKUR faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılacak. 12 bin 500 katılımcının yer alacağı bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve İş Arama Becerileri Eğitimi verilecek” dedi.

ROMANLARA EV ONARIMI YARDIMLARI

Çokyaşar sözlerinin devamında; “Onarım ve yeniden yapılandırma konusunda yüksek desteğe ihtiyaç duyan 3 ilde, Romanların yoğun olarak yaşadığı mahalleler tespit edilecek. Saha araştırması ve analizi yapılacak. Halihazırda Ev Onarımı Yardımları kapsamında azami 15 bin lira, Ev Yapımı Yardımları kapsamında azami 25 bin lira olarak uygulanan barınma yardımlarının daha etkin uygulanması ve daha fazla Roman vatandaşın bu yardımlardan faydalanması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

MADDE BAĞIMLILIĞI İÇİN EĞİTİM

Genelgede yer ver alan projelere değinen bahseden Çokyaşar; “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu İçin Teknik Yardım Projesi de var. Bu proje kapsamında sağlık alanında ihtiyaç analizi çalışmasını yürüten Bakanlık, Roman vatandaşların aile hekimlerini tanıma oranının yüzde 84,6, sağlık güvencesine sahip olma durumunun da yüzde 94,4 olduğunu saptadı. Kadınların ağırlıklı olduğu 10 bin Roman vatandaşa bulaşıcı-kronik hastalıklar, bebek-çocuk bakımı, tütün kontrolü, beslenme ve fiziksel aktivite gibi konuları içine alan eğitimler verilecek. Ayrıca tütün ve madde bağımlığıyla mücadele kapsamında düzenlenecek eğitimlerle 5 bin Roman vatandaşa ulaşılması hedefleniyor” dedi.

VATANDAŞLARA DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Vatandaşlara danışmanlık eğitimlerinin de verileceğini ifade eden Çokyaşar, “Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimleri (SHKB) üzerinden 2020'de yaklaşık 10 bin, 2021'de ise 15 bin vatandaşa danışmanlık hizmeti verilecek. Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermek üzeri yeni Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) faaliyete geçirilecek, mevcut SODAM'ların da hizmet sunum kapasiteleri artırılacak. Bu çerçevede 2020'de 10, 2021'de ise 15 yeni SODAM'ın açılışı planlanıyor” dedi.

SAHA ARAŞTIRMALARI DA YAPILACAK

Çokyaşar son olarak; “Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki sosyoekonomik değişimin ve kültürel özelliklerin tespit edilmesi amacıyla da 2020-2021, 2021-2022 yıllarında, iki ayrı saha araştırması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar sayesinde eylem planındaki hedeflerin uygulanması ve etkin bir şekilde takibi amacıyla oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun yapısı da güçlendirilecektir” diyerek sözlerini tamamladı.